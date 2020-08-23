أول تعليق من مدحت شلبي بعد اتهامه بمجامله الأهلي في مباراة الزمالك.. فيديو

أكد مدحت شلبي المعلق الرياضي أنه يجب وجود روح الدعابة من معلق المباراة خلال إيقاف المباراة في اي وقت، وهذا ما حدث عندما تعمد محمد أبو جبل حارس الزمالك الوقوع كثيرا خلال لقاء الأمس، لأنه اللاعب الوحيد المسموح له بالعلاج داخل أرض الملعب وكان يستغل ذلك خلال فترة تقدم نادي الزمالك فى أحداث اللقاء.









وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج "حضرة المواطن" علي شاشة الحدث اليوم "ما آثار غضبي خلال لقاء الأمس هو الوقوع المتكرر لحارس الزمالك، ومن المفترض أن تتقدم كرة القدم المصرية للأمام ولا تحدث مثل هذه الأمور داخل أرض الملعب، لأن هذه الأفعال محفوظة تماما للجميع، مؤكدا إحترامه لجميع الأطراف سواء داخل نادي الزمالك أو في الإعلام، وأن الحديث كان من أجل تقديم صورة مشرقة للكرة المصرية خلال أهم لقاء بالوطن العربي بين الأهلي والزمالك".









وأكمل"بعض صفحات السوشيال ميديا تتعامل مع متابعيها معاملة القطيع، ولا ألوم أي شخص قام بعمل تعليق سئ تجاهي وقام بالتعدي علي شخصي، لأن في النهاية كل شخص له وجهة نظر يراها هي الأفضل، ولم أجامل النادي الأهلي خلال أحداث اللقاء، وعلمت أنه حدث هجوم عليا من طارق يحي وإسماعيل يوسف خلال برنامج زملكاوي الذي يذاع علي قناة الزمالك، وقالوا أنني كنت مجاملا للنادي الأهلي خلال أحداث اللقاء".









وتابع "أطلب ممن قاموا بمهاجمتي أمس سواء من النجوم أو الجماهير أن يذكروا جملة واحدة كانت مجاملة للنادي الأهلي، والتعليق خلال أحداث المباراة كان متوازنا للغاية، وفي ظل الأحداث الجارية وتواجد جائحة فيروس كورونا لابد أن يكون المعلق لديه حس فكاهي ونشر عبارات المداعبة للجماهير بدون تجريح لأي شخص".









وأختتم"هزيمة مباراة الأمس للنادي الأهلي بالرغم من إمتلاكة لمعظم أوقات المباراة بالكامل، كان سببها التشكيلة الخاطئة الذي بدأ بها الفريق، وفقدان مركز صانع الألعاب بعد ترحيل مجدي قفشة لمركز الجناح الأيمن، وهذا المركز لايجيد اللعب به مطلقا، فظهر خللا كبيرا داخل صفوف الفريق، ولو كانت المباراة بالأمس أمام خصم آخر غير الزمالك، لكان الفريق تدارك الأمور سريعا".











