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رياضة

شوبير عن زيارة وليد سليمان لـ محمد عبد الشافي: هذا قدر الكبار

الأحد 23/أغسطس/2020 - 09:15 م
شوبير
شوبير
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مصطفى كرم
علق الإعلامي أحمد شوبير على زيارة وليد سليمان لاعب النادي الاهلي لـ محمد عبد الشافي لاعب الزمالك بعد إصابة الأخير إثر التحام اللاعبين في مباراة أمس.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه عبر تويتر قائلا: "هذا قدر الكبار".

وفاز الزمالك على الاهلي في مباراة امس في بطولة الدوري المصري الممتاز بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتقدم الزمالك فى الشوط الأول عن طريق أحمد سيد زيزو فى الدقيقة 13 من عمر المباراة.

وجاء هدف التعادل للأهلى عن طريق ياسر ابراهيم بعد " دربكة " داخل منطقة الجزاء من ركنية الأهلى انتهت بلمسة من ياسر ابراهيم داخل الشباك.


وجاء الهدف الثانى للزمالك عن طريق مصطفى محمد فى الدقيقة 70 بطريقة رائعة بعد استلام الكرة على صدره ولعبها مباشرة بيسراه .

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