قبل ما تروح.. 5 نصائح لاختيار الكليات في التنسيق

كشف الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي الأسبق، عن أفضل طريقة الكلية المناسبة للطالب في التنسيق. اختيار





وأضاف خالد، في حواره عبر زووم، مع الإعلامي أسامة كمال ، مقدم برنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر شاشة «المحور»، مساء اليوم الأحد، أن الطلاب خبراتهم غير كافية في التنسيق و اختيار الكلية المناسبة ويذهبون للأهل في الاختيار".





وتابع الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي الأسبق، أنه الشاب لابد أن يكون لديه معرفة ما هو مميز فيه، وما المواد المحببه لها، و"الطريق اللي هيمشي فيه".





وأكمل وزير التعليم العالي الأسبق، أنه هذا الأمر يضع الطلاب في الاختيار في حيرة وعليه الذهاب لقدراته في الأساس.





من جانبه قال الدكتور محمد عبد العزيز، أستاذ العلوم والتربية جامعة عين شمس، أنه على الطلاب الذهاب في الاختيار للكليات التي تتوافق مع قدراته والعودة لشخص لديه خبرة في هذا الأمر.





وتابع أستاذ العلوم والتربية جامعة عين شمس، أنه دور الإعلام في توضيح هذا الأمر، لافتا إلى أن هناك نقطة في غاية الأهمية تتعلق بسوق العمل الخاص بالكلية.



