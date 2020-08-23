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الحكومة تفتتح مركزا لرصد مخالفات البناء بالأقمار الصناعية.. فيديو

الأحد 23/أغسطس/2020 - 09:29 م
أشرف عبد الحفيظ،
أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤ
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اسراء صبري
قال أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون التحول الرقمي، إن مركز رصد مخالفات البناء يقوم على أساس محورين أساسيين، الأول يوضح أن المركز مرتبط بالأقمار الصناعية وتحميل الصور الفضائية، كما أنه يتم تصوير مصر يوميا بدقة 3 متر حتى 30و50  سم.

وأضاف خلال مداخلتة الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أنه من خلال بعض التقنيات والتطبيقات الحديثة بيحدث تحليل  للصور والتي ينتج عنها تقارير عديدة لخدمة مختلف جهات الدولة.

وأوضح أن هذا العمل يتم بالتعاون بين وزارة التخطيط وإدارة المساحة العسكرية، وذلك لما تملكه من إمكانات هائلة في تقديم الدعم الفني، متابعا:  هذه الخدمة تعمل على رصد أية تغيرات تحدث على الأرض، ومن خلالها بتص المعلومات إلى الجهات المعنية وبناء عليها بتحدد ما أذا كانت أعمال البناء مقننة أم لا.

كما أن هذا المركز يساعد في متابعة أخر تطورات المشروعات القومية التي تعمل عليها الدولة.
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