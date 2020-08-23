وزير سابق: مصر تعاني عجزا في أعداد الأطباء.. وهذه مشاكلهم

كشف الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي الأسبق، عن أن مصر بها عجز كبير في عدد الأطباء، وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن 23 طبيبا يشرفون على علاج 24 ألف نسمة. ألف





وأضاف "خالد"، في حواره عبر "زووم" مع الإعلامي أسامة كمال ، مقدم برنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر شاشة «المحور»، مساء اليوم الأحد، أن التوزيع الجغرافي الخاص بالأطباء على مستوى الجمهورية يعاني خللًا، لافتا إلى أن القوى العاملة من الأطباء في مصر 82 ألف طبيب، وعدد الأطباء أعضاء نقابة الأطباء 200 ألف.





وأكد الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالي الأسبق، أن جزءا كبيرا من الأطباء يترك المهنة، والباقي يسافر للخارج، لافتا إلى أن مصر في حاجة حقيقية لزيادة أعداد الاطباء، مشيرا إلى أنه يأتي هذا الأمر من خلال زيادة الدفعات والكليات.





وتابع الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالي الأسبق، أنه لابد من الحفاظ على الأطباء وحل مشاكلهم التي تتعلق بالدخول القليلة ورفعها للمستوى المناسب.



