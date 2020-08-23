وزير الشباب والرياضة يلتقي منسقي أندية الجوالة بالمحافظات أونلاين

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مساء اليوم مع منسقي أندية الجوالة والكشافة للوقوف على آخر المستجدات للأنشطة التي يتم إعدادها للقيام بها في الفترة الحالية والمقبلة.
واستعرض صبحي آخر المستجدات في الحركة الكشفية والجوالة في الـ13 محافظة التي تم الالتقاء بهم، وآخر الاستعدادات من اجل تطوير الحركة الكشفية والجوالة على مستوى المحافظات.
وأعرب عن أهمية اللقاء الجاري مع منسقي المحافظات المختلفة للتعرف على أهم المشاكل التي يواجهونها والعمل على تذليل كل العقبات، بالإضافة إلي العمل علي التوسع في نشاط الكشافة والجوالة.
وأوضح أهمية الحركة الكشفية والجوالة لدى الشباب والتي تعمل على تأهيل الشباب جسمانيا ونفسيًا وتأثيرها الايجابي على الصحة العامة ومعدلات اللياقة البدنية، بالإضافة إلى المبادئ التي ترسخها في الشباب مثل إنكار الذات والتفاني والإخلاص في العمل.