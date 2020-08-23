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رياضة

أخبار الزمالك.. 7 مكاسب من الفوز على الأهلي.. وليد سليمان يزور نجم الفريق بالمستشفى

الأحد 23/أغسطس/2020 - 09:34 م
أخبار الزمالك
أخبار الزمالك
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حسام الحارتي
نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، من اليوم، الأحد، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك، وجاءت كالآتي:


حرص وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على زيارة محمد عبد الشافي، الظهير الأيسر لفريق الزمالك في المستشفى.




حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزا كبيرا على  الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت مساء أمس " السبت"، باستاد القاهرة ضمن منافسات الأسبوع الحادي والعشرين لبطولة الدوري.




حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزا كبيرا على  الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت مساء أمس " السبت"، باستاد القاهرة ضمن منافسات الأسبوع الحادي والعشرين لبطولة الدورى .




أكد محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن محمد عبد الشافي ظهير أيسر الفريق سيحصل على راحه أسبوعين بعد نجاح الجراحة التي خضع لها اليوم.




طمأن محمد عبد الشافي، نجم فريق الزمالك، متابعيه، بعد إجرائه عملية جراحية في عظمة الترقوة.

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