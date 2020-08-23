وزير الاتصالات: منظومة الميكنة لن تنجح دون خطة للتدريب والتأهيل.. فيديو

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن اجتماع اليوم مع الرئيس السيسي شهد عرض الجهود التي تم إنجازها من قبل وزارة الاتصالات ووزارة العدل لتطوير منظومة التوثيق.





وأضاف الدكتور عمرو طلعت خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، أن هذه المنظومة شملت تطوير من عدة جوانب الجانب الأول هو زيادة عدد المنافذ التي تقدم خدمات التوثيق للمواطنين.





وتابع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالتجديد الكامل لمجمع محاكم الجلاء وإعادة ترميمه ورفع كفاءته وفق أعلي المعايير.





وأوضح الدكتور عمرو طلعت انه لا يمكن أن تنجح أي منظومة للميكنة دون ان تكون هناك خطة للتدريب والتأهيل جزء أصيل منها.





وأشار إلي أنه بنهاية شهر ستبمبر القادم سيكون هناك 361 مكتب يقدم خدمات التوثيق علي نحو مميكن بشكلا كاملا.