السجن المشدد 5 سنوات لطالب أحدث عاهة مستديمة لجاره

قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سعد الدين حسن وعضوية المستشارين ممدوح حلمى شلبى وهشام ابراهيم وامانة سر امجد سمير بمعاقبة طالب ثانوى بالسجن المشدد 5 سنوات لاحداث عاهة مستديمة في احد جيرانه وتغريمه 10 الاف جنيه كتعويض مدنى





حيث عاقبت المحكمة" م. س" 18 سنه طالب من مغاغة بالسجن 5 سنوات لقيامه بفقىء عين المجنى عليه "م. ف " واحدث جرحا في عينه محدثا بها عاهة مستديمه وفق ما جاء في تقرير الطب الشرعى في الواقعة التى احالها المستشارابو الوفا عيسى المحامى العام لنيابات شمال المنيا في اواخر ديسمبر الماضى والتى تعود الى مشاجرة بين المتهم والمجنى عليه في 17 اغسطس من العام الماضى باحدى قرى مركز مغاغة





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