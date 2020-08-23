كليات يحتاجها سوق العمل.. خبراء التعليم يجيبون: كليات الذكاء الاصطناعي وإدارة الأعمال هي المستقبل

انطلق أمس تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة يوم 22 أغسطس وسوف يستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 26 أغسطس وفقا لتعليمات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.
وكثيرون يختارون الكلية التي يدخلونها من دون النظر إذا كانت هذه الكلية ستكون سببا في إيجاد فرصة عمل في المستقبل أم لا؛ مما أدي إلي وجود نسبة كبيرة من البطالة في مصر بين الخريجين، بسبب أن معظم ممن تخرجوا كانوا طلابا في كليات ليسوا مطلوبين في سوق العمل؛ لذلك نعرض عليكم آراء خبراء التعليم للتعرف إلى أكثر الكليات احتياجا بسوق العمل.
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قال الدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ السابق، إن العالم دائما في تطور والتغير التكنولوجى نتيجة تزايد التطبيقات المختلفة للثورة الصناعية الرابعة لمواجهة التحديات المجتمعية.
وأضاف الدكتور ماجد، في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن المستقبل يتجه نحو الذكاء الاصطناعى، منوها بأن أكثر المجالات احتياجا لسوق العمل هو كليات الحاسبات والمعلومات وكليات الذكاء الاصطناعي لأنه من خلال التكنولوجيا الحديث استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي واكتشاف مواد ذكية جديدة لتعزيز القدرة البشرية في التنبؤ بخصائص المواد وتحديد التراكيب الجديدة المحتملة لهذه المواد والتي يمكن استخدامها في مجموعة متنوعة من التطبيقات من خلال نمذجة وتصميم وتحليل البيانات.
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وأكد "القمري"، أنه ستكون الأنظمة الذكية للمواد متناهية الصغر أى النانونية قادرة فى المستقبل على توليد المعرفة دون تدخل بشري والتي حققت قفزات مبتكرة في السنوات الأخيرة .
وأوضح أن العلم يسعى دائما إلي تطوير أدوات قائمة الذكاء الاصطناعي لاكتشاف وتصميم مواد جديدة مبتكرة متناهية الصغر يمكن أن تزيد من القدرة التنافسية لأى دوله على المستوى التكنولوجى والمستوى الإقتصادى وبالتحديد إقتصاد المعرفه لذلك المستقبل في كليات الذكاء الاصطناعي بالاضافة الي كليات التجارة بمعني ادق أدارة الاعمال والتسويق الالكتروني والمحاسبة ولابد من تنمية المهارات بشكل مستمر للحصول علي وظيفة في أسرع وقت .
ومن جانبه قال الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية تربية جامعة عين شمس إن الكلية تتيح لك الفرصة أن تشكل حياة طلابك ويكون لك تأثيرا كبيرا على مستقبلهم ولذا فإن كلية التربية بجامعة عين شمس تقدم مجموعة من البرامج والتي من شأنها أن تساعدك على إعداد جيلا من الطلاب لديهم حبا ورغبة في التعلم.
وأضاف أن تلك البرامج تؤهل خريجي الكلية للتدريس في الوقت الحاضر وفي المستقبل، كما أن كلية التربية تتيح لك فرصة التدريب الميداني مع طلاب المدارس ومن ثم الاستفادة من المدرسين الأكثر خبرة.
وأنشئت كلية التربية بغرض إعداد وتأهيل المعلمين لمدارس التعليم العام والتعليم الأساسي وذلك لحملة الثانوية العامة النظام التكاملي ولخريجي الجامعات لإعداد الأخصائيين والقادة في النواحي المختلفة للبحث العلمي.
وأشار إلى أنها تسعى إلى تحقيق الجودة فى إعداد المعلم والكوادر التربوية، وإجراء البحوث التربوية والتخصصية، بما يسهم فى تطوير منظومة التعليم وصنع السياسات التربوية كما تسعى الكلية الي إحداث نقلة نوعية فى برامج إعداد معلم مادة التخصص لتلائم متغيرات سوق العمل المصري والعربي بالإضافة إلى ذلك تعمل كلية التربية على تطوير منظومة الدراسات العليا والبحث العلمي فى ضوء توجهات المنافسة والارتقاء بمخرجاتها الكيفية والكمية.
تعد كلية التربية جامعة عين شمس إحدى الكليات الرائدة في إعداد وتأهيل معلمي المرحلة الابتدائية والثانوية، وتعد أول كلية تربية في مصر وكانت في البداية أنشئت مدرسة المعلمين العليا عام 1880 معهدا تربويا لتخريج معلمين.
لقبت كلية الحقوق بكلية العظماء حيث اتخرج منها الكثير من المؤثرين في الوطن العربي ولولا وجود قوانين ومبادئ لم نستطيع النهوض بالدولة حتى لا تسود شريعة الغابه فيها والقوي يأكل الضعيف لذلك تم رصد رأي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس ويوضح لن ماهي مجالات العمل بعد التخرج من كلية الحقوق وأهداف الكلية وتاريخها وأبرز الشخصيات التي تخرجت من حقوق عين شمس .
قال الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس أنشئت كلية الحقوق بجامعة عين شمس في سنة 1950 و ان الكلية تهدف الي تزويد المجتمع بخرجين أكفاء قادرين بشرف وأمانه باستخدام أدوات العصر الحديث ومواجهة المشكلات العمليه والدوليه بحلول قانونيه عادله والمساهمه فى التنميه وتطوير الفكر القانونى محليا واقليميا وعالميا
وأضاف عميد كلية الحقوق خلال تصريحاته لصدي البلد يقوم أعضاء هيئة التدريس بالكلية ومعاونيهم بعملهم وما زالوا يقومون بمهمتهم بجد واجتهاد ،. وذلك بجانب الأبحاث والدراسات المتخصصة التي يتم نشرها في مختلف المجلات القانونية والاقتصادية والكلية منذ نشأتها تسعي جاهدة وبكل قوة إلي تفعيل إمكانياتها وقدراتها وإثراء خبرات طلابها معتمدة في ذلك كله علي الخبرات العلمية والفكرية لأساتذتها ومستندة في ذلك لكافة المستحدثات والأساليب العلمية والتكنولوجية إلي جانب الرؤي الاجتماعية الفاعلة من أجل خدمة كافة القطاعات والتخصصات كما تسعي الكلية إلي تطوير برامجها ومقرراتها باستمرار واستحداث برامج ومقررات جديدة علي نحو يتناسب مع المتغيرات العلمية والأكاديمية
وأشار الي ان الكلية خرجت أكثر من رئيس مجلس شعب وعدد من الوزراء وشخصيات بازرة في المجتمع ومؤثرة فيه ولايوجد مكان عمل الا يوجد بيه خريجي كلية الحقوق .
وأكد عبد المؤمن مجالات العمل بعد التخرج من كلية الحقوق فإن أبواب العمل تفتح للطالب على مصراعيها فلا توجد دائرة أو شركة أو فرع في مجال الأعمال إلا وتدخل فيها الحقوق سنتناول عدة فرص للعمل لخريج كلية الحقوق:
1-التسجيل في نقابة المحامين لممارسة مهنة المحاماة.
2-الالتحاق بكلية الشرطة للتخرج كضابط .
3-الإنتساب لدورة المعهد القضائي للتخرج كقاضٍ يمارس مهنة القضاء.
4-العمل في الوزارات وبالأخص وزارة الخارجية والسلك الدبلوماسي.
5-العمل الاستشاري في القانون الدولي.
6-العمل الاستشاري لصالح القطاعين العام والخاص.
7-العمل لدى شركات القطاع المشترك والخاص في شتى المجالات.
8-التدريس في المدارس الحكومية والخاصة.
وتابع الدكتور احمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس ان مصر دولة زراعية تعتمد علي الزراعة منذ القرون الماضية وتعتمد بشكل دائم ومستمر علي الزراعة .
تتيح كلية الزراعة كثير من مجالات العمل
و تتيح كلية الزراعـة فرص العمل في الآتي :-
1- معيدا في كلية الزراعـة .
2- العمل في مراكز البحوث الزراعية .
3- العمل في وزارة الزراعة.
4- العمل في البنوك والجمعيات الزراعية .
5- العمل في منظمات المجتمع المدني .
6- مهندسا زراعيا في مزارع الفاكهه والخضر والمحاصيل.
7 - مصمم حدائق ( مهندس لاند سكيب) .
8- مراقب جوده في مصانع الأغذية والألبان .
9- مهندس إنتاج في مصانع الأغذيه والألبان .
10- أخصائي تغذية إنسان ( في الفنادق -المدارس - المستشفيات في تخطيط واعداد الوجبات ).
11-مهندس زراعى في مزارع الاسماك
12- مهندس زراعى في مزارع الماشيه والحلاب
13- مهندس في معامل التفريخ
14-مهندس في مصانع الاعلاف المختلفه.
15 - مهندس مكافحه في مزارع الانتاج النباتى
16 -مهندسا زراعيا في شركات المبيدات والاسمده
17- مهندسا زراعيا في مناحل العسل
18-كيميائي في معامل التربه والنبات.
19- كيميائي في معامل تحاليل طبية
20- كيميائي في مصانع الخمائر والدهون.
21-مهندسا زراعيا في استصلاح الاراضى الزراعيه.
22- مرشد زراعى.
23- خبير في وزارة العدل .
24- أخصائي QC, QA في شركات الأدوية أو Medical Rep .
25- مهندس في الحجر الزراعـي ( الموانئ والمطارات) .
26- مدرس ثانوي كيمياء أو أحياء أو فيزياء للثانوي العام
او مدرس علوم اعدادي أو مدرس مواد تخصص للثانوي الزراعـي.
27- مهندس في شركات تنقية المياه.
28- العمل في المركز القومي للبحوث.
29- باحث في معهد بحوث الهندسة الوراثية.
30- مهندس إنتاج بمزارع الدواجن.
31- مهندس تغذية بمزارع الإنتاج الحيواني.
32- كيميائي في معامل شركات الأغذية.
33- كيميائي في معامل شركات الألبان.
34- مهندس إنتاج في مزارع الخيول.
35- مهندس إنتاج في مزارع النعام والغزال.
36- مهندس في شركات استيراد وتصدير الأغذية.
37- مهندس في الجمارك او الموانئ او المطارات مسئول عن فحص المواد الغذائية وفحص النباتات الوارده من الخارج مجهولة المصدر.
38- مهندس وراثي في شركات التكنولوجيا الحيوية.
39- مهندس مكافحة حيوية.
40- أخصائي إنتاج الوقود الحيوي.
وأضاف أن الكلية الغنية بتخصصاتها الكثير ﺍﻟﺴﻴﺘﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﺍﻟﻮﺭﺍﺛﺔ ﺍﻟﺴﻴﺘﻮﻟﻮﺟﻴﺔ وﺍﻟﻮﺭﺍﺛﺔ ﺍﻟﺒﻴﻮﻣﺘﺮﻳﺔ وﻭﺭﺍﺛﺔ ﺍﻟكاﺋﻨﺎﺕ ﺍﻟدﻗﻴﻘﺔ وﺍﻟوﺭﺍﺛﺔ ﺍﻟﺤدﻳﺜﺔ ﻭﺍﻟﺘكنوﻟوﺟﻴﺎ ﺍﻟﺤﻴوﻳﺔ و ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﺨﻼﻳﺎ ﻭﺍﻻﻧﺴﺠﺔ وكثير من التخصصات الهامة التي سوف توفر فرصة كبيرة في سوق العمل