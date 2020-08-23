كليات يحتاجها سوق العمل.. خبراء التعليم يجيبون: كليات الذكاء الاصطناعي وإدارة الأعمال هي المستقبل

انطلق أمس تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة يوم 22 أغسطس وسوف يستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 26 أغسطس وفقا لتعليمات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

وكثيرون يختارون الكلية التي يدخلونها من دون النظر إذا كانت هذه الكلية ستكون سببا في إيجاد فرصة عمل في المستقبل أم لا؛ مما أدي إلي وجود نسبة كبيرة من البطالة في مصر بين الخريجين، بسبب أن معظم ممن تخرجوا كانوا طلابا في كليات ليسوا مطلوبين في سوق العمل؛ لذلك نعرض عليكم آراء خبراء التعليم للتعرف إلى أكثر الكليات احتياجا بسوق العمل.







اِقرأ أيضًا





قال الدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ السابق، إن العالم دائما في تطور والتغير التكنولوجى نتيجة تزايد التطبيقات المختلفة للثورة الصناعية الرابعة لمواجهة التحديات المجتمعية.



وأضاف الدكتور ماجد، في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن المستقبل يتجه نحو الذكاء الاصطناعى، منوها بأن أكثر المجالات احتياجا لسوق العمل هو كليات الحاسبات والمعلومات وكليات الذكاء الاصطناعي لأنه من خلال التكنولوجيا الحديث استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي واكتشاف مواد ذكية جديدة لتعزيز القدرة البشرية في التنبؤ بخصائص المواد وتحديد التراكيب الجديدة المحتملة لهذه المواد والتي يمكن استخدامها في مجموعة متنوعة من التطبيقات من خلال نمذجة وتصميم وتحليل البيانات.

اِقرأ أيضًا مجلس إدارة البرامج الجديدة بجامعة الفيوم يجتمع لمناقشة أولويات العام الدراسي الجديد



وأكد "القمري"، أنه ستكون الأنظمة الذكية للمواد متناهية الصغر أى النانونية قادرة فى المستقبل على توليد المعرفة دون تدخل بشري والتي حققت قفزات مبتكرة في السنوات الأخيرة .

وأوضح أن العلم يسعى دائما إلي تطوير أدوات قائمة الذكاء الاصطناعي لاكتشاف وتصميم مواد جديدة مبتكرة متناهية الصغر يمكن أن تزيد من القدرة التنافسية لأى دوله على المستوى التكنولوجى والمستوى الإقتصادى وبالتحديد إقتصاد المعرفه لذلك المستقبل في كليات الذكاء الاصطناعي بالاضافة الي كليات التجارة بمعني ادق أدارة الاعمال والتسويق الالكتروني والمحاسبة ولابد من تنمية المهارات بشكل مستمر للحصول علي وظيفة في أسرع وقت .





ومن جانبه قال الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية تربية جامعة عين شمس إن الكلية تتيح لك الفرصة أن تشكل حياة طلابك ويكون لك تأثيرا كبيرا على مستقبلهم ولذا فإن كلية التربية بجامعة عين شمس تقدم مجموعة من البرامج والتي من شأنها أن تساعدك على إعداد جيلا من الطلاب لديهم حبا ورغبة في التعلم.





وأضاف أن تلك البرامج تؤهل خريجي الكلية للتدريس في الوقت الحاضر وفي المستقبل، كما أن كلية التربية تتيح لك فرصة التدريب الميداني مع طلاب المدارس ومن ثم الاستفادة من المدرسين الأكثر خبرة.





وأنشئت كلية التربية بغرض إعداد وتأهيل المعلمين لمدارس التعليم العام والتعليم الأساسي وذلك لحملة الثانوية العامة النظام التكاملي ولخريجي الجامعات لإعداد الأخصائيين والقادة في النواحي المختلفة للبحث العلمي.









وأشار إلى أنها تسعى إلى تحقيق الجودة فى إعداد المعلم والكوادر التربوية، وإجراء البحوث التربوية والتخصصية، بما يسهم فى تطوير منظومة التعليم وصنع السياسات التربوية كما تسعى الكلية الي إحداث نقلة نوعية فى برامج إعداد معلم مادة التخصص لتلائم متغيرات سوق العمل المصري والعربي بالإضافة إلى ذلك تعمل كلية التربية على تطوير منظومة الدراسات العليا والبحث العلمي فى ضوء توجهات المنافسة والارتقاء بمخرجاتها الكيفية والكمية.





تعد كلية التربية جامعة عين شمس إحدى الكليات الرائدة في إعداد وتأهيل معلمي المرحلة الابتدائية والثانوية، وتعد أول كلية تربية في مصر وكانت في البداية أنشئت مدرسة المعلمين العليا عام 1880 معهدا تربويا لتخريج معلمين.



