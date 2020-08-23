الرقابة الإدارية تحارب الفساد.. ضبط رئيس حي مصر القديمة متلبسا برشوة.. و800 عدسة لاصقة تسبب الإصابة بقرحة العين وانعدام الرؤية

الرقابة الإدارية تواصل محاربة الفساد

- ضبط رئيس حي مصر القديمة متلبسا برشوة 400 ألف جنيه

- ضبط مسئول محطة وقود يبيع «مواد بترولية» فى السوق السوداء بأسيوط

- ضبط عدسات لاصقة وأدوية منتهية الصلاحية تسبب قرحة بالعين





وجهت هيئة الرقابة الإدارية، 3 ضربات موجعة لداعمي الفساد، حيث تم ضبط رئيس حي مصر القديمة في قضية رشوة، بالإضافة لضبط مسئول محطة وقود بأسيوط، وضبط عدسات لاصقة تسبب قرحة بالعين.





وكشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، تفاصيل القبض على رئيس حي مصر القديمة متلبسا بالرشوة.





تبين من التحريات، قيام رئيس حي مصر القديمة بتقاضى مبلغ ٤٠٠ ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد متعهدي جمع القمامة الذي جمعها له من متعهدي القمامة المتعاقدين مع الحي مقابل قيام رئيس الحي بالإخلال بواجبات وظيفته، وعدم إلغاء التعاقدات الخاصة بـ المتعهدين وتمكينهم من صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة لدى الحي.





وكانت الهيئة تمكنت من إلقاء القبض على كل من رئيس حي مصر القديمة، وأحد متعهدي جمع القمامة العاملين في نطاق الحي عقب تقاضي المتهم الأول رشوة من المتهم الثاني.





وتوصلت تحريات الهيئة عن اعتياده ذلك الاجراء مستغلا سلطات وظيفته، وعقب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اُلقى القبض عليه متلبسًا بتقاضي المبلغ المالي من مُتعهد القمامة، وبعرض المتهمان على نيابة أمن الدولة العليا باشرت تحقيقاتها وقررت حبسهما على ذمة التحقيقات.





وفي سياق متصل تمكنت الهيئة من ضبط مسئول محطة وقود مصر للبترول بمركز أبنوب لقيامه بتجميع كميات من المواد البترولية وبيعها فى السوق السوداء، وذلك فى إطار جهود الهيئة لضبط جرائم الغش التجاري والاستيلاء على الدعم والحفاظ على صحة المواطنين، بالتنسيق مع الوحدات التنفيذية بالمحافظات.





وردت معلومات تفيد قيام مسئولي محطة وقود مصر للبترول بمركز أبنوب بإمساك وتجميع كميات من السولار والبنزين فئة ٨٠ بالمخالفة وبيعها، وتم تشكيل لجنة من مفتشي تموين محافظة أسيوط للمرور على المحطة المشار إليها وتبين قيام صاحبها بمخالفة القانون ١٠٩ لسنة ١٩٨٠ الخاص بشئون التموين، وذلك بتجميع وبيع كميات الوقود بالمخالفة والتي بلغ إجماليها بحوالي ١٠٨ آلاف لتر من السولار والبنزين فئة ٨٠، وبلغ إجمالي قيمتها بحوالي الـ ٧٠٠ ألف جنيه.





كما نجحت الهيئة في ضبط مخزن تابع لإحدى شركات الصناعات الدوائية غير مرخص بمدينة اسيوط ويستخدم في تخزين أدوية غير مصرح بحيازتها وتوزيعها على الصيدليات لعدد من محافظات الصعيد بالمخالفة.





وردت معلومات تفيد قيام احدى شركات الصناعات الدوائية باستخدام مخزن غير مرخص بمدينة اسيوط في تخزين أدوية غير مصرح بحيازتها وتوزيعها على الصيدليات فى عدد من محافظات الصعيد بالمخالفة، وجود كميات كبيرة من العدسات اللاصقة للعيون منتهية الصلاحية يتم بيعها وتداولها بنطاق محافظة الغربية.





وبتشكيل لجان فنية من إدارات التفتيش الصيدلي ومفتشي مديرية التموين بمحافظتي أسيوط والغربية وبإشراف ورفقة أعضاء الهيئة تم التفتيش على مخزن الشركة بمحافظة أسيوط وضبط كميات كبيرة من الأدوية ومنها عقار "البريجابا المُخدر"، وأدوية أخرى تابعة لوزارة الصحة والتأمين الصحي، وكميات من المستحضرات الدوائية مجهولة المصدر، فضلا عن ضبط ١٥ ألف زجاجة وعلبة أدوية منتهية الصلاحية بعضها منذ عام ٢٠٠٧ و٢٠٠٨.



