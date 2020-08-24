أسباب ارتفاع معدلات استهلاك البنزين في السيارات خلال الصيف

يلاحظ قائدو السيارات زيادة استهلاك الوقود في فصل الصيف مقارنه بفصل الشتاء، والسبب غير معروف .





واثبت التجارب أن السلوكيات الخاطئة من قائدي السيارات أثناء فصل الصيف تزيد من معدل استهلاك الوقود بنسبة 25 % خاصة عند استخدام التكييف .







واوضح خبراء السيارات أن السبب في ذلك ، هو ارتفاع درجة الحرارة وبالتالى زيادة استهلاك الوقود خلال فصل الصيف ووصول المحرك لدرجة حرارة تزيد من الاحتراق بشكل أسرع .وأضافوا ان السبب الثانى يتمثل فى أن الهواء الساخن ،في السيارة يتسبب في سحب ايروديناميكي أقل مقارنة بالهواء البارد الخاص بفصل الصيف ، لذلك ترتفع نسب استهلاك الوقود .وتساهم تصرفات سائقي السيارات في زيادة استهلاك الوقود في فصل الصيف بسبب استخدام المكيف بشكل كثيف حتى في الرحلات ذات المسافة القصيرة ، وهو مايرفع معدل استهلاك الوقود كثيرا بالإضافة إلى أن فتح النوافذ أثناء القيادة بسب زيادة مقاومة الهواء للسيارة وهو ما يجعل السيارة تبذل أكبر من أجل التحرك.