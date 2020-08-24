AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

أهالى شارع فريد ندا الإسماعيلية يشتكون تلوث مياه الشرب

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
استغاث المواطن محمود عبد المجيد سليمان، من سكان شارع فريد ندا مدينه فايد بجوار السكة الحديد التابعة لمحافظة الاسماعيليه ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تلوث مياه الشرب وعكارتها .

وقال فى رسالته: نعانى من تغير لون ورائحة وخواص المياه منذ يومين، مطالبا المسؤلين بشركة المياه التدخل لحل المشكلة للحصول على مياه الشرب النقية .

للتواصل مع القارئ.. 01227647781
أقراء ايضا 



ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أهالى قرية فيشا الكبرى بالمنوفية يستغيثون من سوء جودة مياه الشرب

مياه الشرب ملوثة.. سكان نجع شندويل بأسيوط يشكون لون وخصائص مياه الشرب

سكان شارع محطة حلمية الزيتون يستغيثون من تلوث مياه الشرب

المياه ملوثة.. مواطنون يشكون تلوث مياه الشرب بقرية فيشا بالمنوفية

أهالي قرية المنوات ميت شماس بالجيزة يستغيثون من تغير رائحة وطعم مياه الشرب

بنشرب مياه ملوثة.. أهالى القصاصين الجديدة بالإسماعيلية يشكون من تغير خواص وطعم المياه

ترشيحاتنا

مساعد رئاسي بـ كوريا الشمالية: بلادنا على وشك الانهيار بعد دخول الزعيم كيم جونج أون في غيبوبة

لحظة تقشعر لها الأبدان.. ملاكم أمريكي شهير يفترش مقهى لأداء الصلاة برفقة زملائه.. فيديو

بـ قفطان أزرق.. ياسمين الخطيب تبهر متابعيها فى إطلالة ساحرة

مدير أعمال عبدالشافي: اللاعب رحّب بزيارة وليد سليمان ‏

بعد فيديو لاقيت الطبطبة.. الجمهور يطارد رانيا يوسف

رياضة مفجعة تغرق شواطئ باللحم والدم.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني الناظر لـ صدى البلد: لا وجود لـ موجة ثانية من كورونا.. والأولى لم تنتهِ بعد

جت الحزينة تفرح.. رصاصة تخترق صدر عريس ليلة زفافه وتصرف غريب من العروس

في حادث تحطم أليم.. الموت يخطف طفلة جميلة من بين عائلتها.. صور