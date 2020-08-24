أهالى شارع فريد ندا الإسماعيلية يشتكون تلوث مياه الشرب

استغاث المواطن محمود عبد المجيد سليمان، من سكان شارع فريد ندا مدينه فايد بجوار السكة الحديد التابعة لمحافظة الاسماعيليه ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تلوث مياه الشرب وعكارتها .





وقال فى رسالته: نعانى من تغير لون ورائحة وخواص المياه منذ يومين، مطالبا المسؤلين بشركة المياه التدخل لحل المشكلة للحصول على مياه الشرب النقية .





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



