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التعليم العالي تكشف موعيد إعلان نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق.. فيديو

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 06:02 ص
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن المرحلة الأولي من تنسيق الثانوية العامة سوف تنتهي يوم الاربعاء القادم في الساعة السابعة مساءا.

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أنه من المتوقع إعلان نتيجة المرحلة الأولي من التنسيق خلال يومين من بعد الانتهاء منها قبل بداية فتح المرحلة الثانية للتنسيق والتي سوف تكون السبت القادم.

وتابع المتحدث باسم وزارة التعليم العالي أنه لابد من ان تكون الدولة المصرية مستعدة دائما لحدوث نوع من أنواع زيادة المصابين بفيروس كورونا المستجد. 

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار أن وزير التعليم العالي اعلن بالامس ان المستشفيات الجامعية ومستشفيات العزل يمتد عملها إلى الأول من سبتمبر بكامل طاقتها ثم نعيد تقييم الموقف مرة أخري.

وأشار إلي أننا بعد التقييم سوف ننتقل الي وضع اقسام عزل بعد انتهاء خدمة مستشفيات العزل داخل جميع المستشفيات لمصابي فيروس كورونا المستجد.
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