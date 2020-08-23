AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

دبلوماسي يحذر من تداعيات تحركات الفرقاطات التركية ويدعو الأمم المتحدة للتحرك العاجل

الأحد 23/أغسطس/2020 - 10:34 م
فرقاطة تركية - ارشيفي
فرقاطة تركية - ارشيفي
Advertisements
محمود نوفل
عبر السفير محمد مرسي، مساعد وزير الخارجية السابق، عن قلقه الشديد من التصريحات التي أدلي بها المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء احمد المسمار حيث قال " تصريحات المسماري تدعو للقلق الشديد، وتؤكد ما سبق أن أشرنا إليه من مخاوف بشأن تركيا ، وحكومة السراج .

شدد مرسي في تصريحات ل" صدي البلد" علي ضرورة قيام  الوسطاء الذين أبرموا  ترتيبات وقف إطلاق النار في ليبيا وبصفة خاصة الولايات المتحدة وألمانيا ومن خلفهم الأمم المتحدة أن يتحركو بشكل  عاجل وفوري للحيلولة دون بدء المواجهات العسكرية في سرت. 

قال الدبلوماسي المصري : لا نرغب قطعا في التورط العسكري المباشر في الشأن الليبي، ولكن تجاهل هذه التطورات وترك الجيش الوطني الليبي  ليواجه وحيدا هذه المناورات والأطماع أيا ما كانت المبررات أو الترتيبات السرية الإقليمية أو الدولية والتي لا أثق في مصداقيتها سيكون خطأ استراتيجيا فادحا ستدفع ليبيا ومصر معها أثمانه الباهظة سنين طويلة. 

يشار الي ان اللواء أحمد المسماري المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي قد اعلن أن الفرقاطات التركية اتخذت أوضاعا قتالية قرب خليج سرت ، وأن تحركات عسكرية برية قادمة من جنوب ليبيا قد تم رصدها .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المسماري: المعركة الحقيقية بين الشعب الليبي والغزاة الأتراك

هدفهم منابع النفط .. المسماري: الجيش الليبي مستعد للدفاع عن سرت والجفرة ضد الغزو التركي

التدخل في سرت والجفرة.. المسماري: السراج كومبارس تستخدمه تركيا لتنفيذ مخططها لنهب ثروات ليبيا

المسماري: معركة كبرى في محيط سرت والجفرة خلال الساعات المقبلة

العربية: تحرك تركي بالقرب من سرت.. والقاهرة تتابع التطورات عن كثب

المسماري: تركيا تستخدم دبابات أمريكية ومنظومات هوك الصاروخية في ليبيا

ترشيحاتنا

السيطرة على حريق داخل مدرسة بجوار وحدة مرور عين الصيرة ..صور

الطيب يتدخل.. تفاصيل قانون الإفتاء المثير للجدل بين الأزهر والبرلمان

الجيش الليبي: الوضع على الأرض لا يبشر بوقف إطلاق النار

مش هتوصل القاهرة.. بيان عاجل من البرلمان بسبب قرار وزير النقل عن قطارات الصعيد

يعود إلى وزنه الطبيعى خلال عام.. خالد جودت: مصاب السمنة المفرطة سيفقد 60 كيلو فى 6 أشهر

وسط ضغوط أمريكية.. المغرب يعلن موقفه من التطبيع مع إسرائيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

14 طعاما تنظف كبدك من السموم

في حمام السباحة.. شاهد| جلسة تصوير جريئة لـ سمية الخشاب

بالأصفر الهادئ.. كارمن سليمان تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة