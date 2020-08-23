دبلوماسي يحذر من تداعيات تحركات الفرقاطات التركية ويدعو الأمم المتحدة للتحرك العاجل

عبر السفير محمد مرسي، مساعد وزير الخارجية السابق، عن قلقه الشديد من التصريحات التي أدلي بها المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء احمد المسمار حيث قال " تصريحات المسماري تدعو للقلق الشديد، وتؤكد ما سبق أن أشرنا إليه من مخاوف بشأن تركيا ، وحكومة السراج .





شدد مرسي في تصريحات ل" صدي البلد" علي ضرورة قيام الوسطاء الذين أبرموا ترتيبات وقف إطلاق النار في ليبيا وبصفة خاصة الولايات المتحدة وألمانيا ومن خلفهم الأمم المتحدة أن يتحركو بشكل عاجل وفوري للحيلولة دون بدء المواجهات العسكرية في سرت.





قال الدبلوماسي المصري : لا نرغب قطعا في التورط العسكري المباشر في الشأن الليبي، ولكن تجاهل هذه التطورات وترك الجيش الوطني الليبي ليواجه وحيدا هذه المناورات والأطماع أيا ما كانت المبررات أو الترتيبات السرية الإقليمية أو الدولية والتي لا أثق في مصداقيتها سيكون خطأ استراتيجيا فادحا ستدفع ليبيا ومصر معها أثمانه الباهظة سنين طويلة.





يشار الي ان اللواء أحمد المسماري المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي قد اعلن أن الفرقاطات التركية اتخذت أوضاعا قتالية قرب خليج سرت ، وأن تحركات عسكرية برية قادمة من جنوب ليبيا قد تم رصدها .