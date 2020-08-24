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بين الناس

أهالى قرية بحطيط بالشرقية يطالبون بإصلاح بالوعات الصرف الصحي المتهالكة

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 09:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار
ناشد المواطن مصطفى ابراهيم حسن السيد ، من سكان قرية بحطيط التابعة لمركز ابو حماد بمحافظة الشرقية ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزير التنمية بإصلاح بالوعات الصرف الصحي المتهالكة .

وقال فى رسالته : نطالب نحن سكان قرية بحطيط التابعة لمركز ابو حماد بمحافظة الشرقية ونستغيث بوزير التنمية بإصلاح بالوعات الصرف الصحي المتهالكة وتركيب غطاءات جديده للبالوعات حفاظًا على سلامة المواطنين وأهالي القرية والأطفال وللحد من حوادث السيارات الناتجة عن تلك البالوعات حيث يوجد أربع بالوعات واحدة منهم عند المدخل الرئيسي للقريه واثنان بجوار المقابر وواحدة بجوار محول الاعسر ونرجوا التدخل الفوري من المسؤولين لحل هذه المشكله الطارئة للحفاظ علي الاطفال والحد من الحوادث الناتجة عنها
للتواصل مع القارئ 
01144857659
أقراء ايضا 
ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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