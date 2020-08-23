AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تستكمل غدا.. الري تكشف آخر تطورات ملف مفاوضات سد النهضة.. فيديو

الأحد 23/أغسطس/2020 - 10:19 م
سد النهضة
سد النهضة
Advertisements
حمزة شعيب
كشف محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، تفاصيل مفاوضات سد النهضة.

وقال السباعي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «المفاوضات تستكمل غدا الإثنين، بعد تجميع مقترحات الدول الثلاث، واختيار عضو فني وقانوني ممثل لكل دولة»، مشيرا إلى أنه من المقرر رفع التقرير نهائي إلى دولة جنوب أفريقيا الجمعة المقبل.

وتابع «منقدرش نقول حدث تقدم أو تراجع في المفاوضات، كل ما حدث صياغة مقترحات الدول الثلاث».

وعن فيضان العام الجاري قال المتحدث باسم الري، إن هناك لجنة دائمة لرصد حالة النهر والفيضان، مشيرا إلى أن معدلات الفيضان خلال أغسطس من العام الجاري أعلى من العام الماضي.

وتابع «معدلات الفيضان ستكون أعلى من المتوسط ولدينا خطة لاستثمار كل نقطة مياه».
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لضمان حقوق مصر.. الري تعلن عن جلسة ثلاثية تحسم سير مفاوضات سد النهضة.. فيديو

متحدث وزارة الرى: نقاط خلافية جوهرية بين الدول الثلاث بشأن سد النهضة

قضية أمن قومى .. الرى: الوزارة مسئولة بالشق الفنى لمفاوضات سد النهضة

الري: 45 ساعة مفاوضات ولم نصل إلى توافق بشأن سد النهضة حتى الآن

الري: رفع تقرير نهائي حول مفاوضات سد النهضة إلى جنوب أفريقيا في 13 يوليو.. فيديو

الري تكشف تفاصيل الأيام المتبقية في مفاوضات سد النهضة.. فيديو

ترشيحاتنا

الموضوع كبير.. سعد الصغير يتصدر تريند تويتر

لم يقصد إصابته.. وليد سليمان يعتذر لمحمد عبدالشافي في المستشفى بعد العملية

براتب خيالي.. بيراميدز يقترب من ضم مهاجم المنتخب المغربي

تفاصيل ضبط الرقابة الإدارية لرئيس حي مصر القديمة في قضية رشوة

الجيش الليبي: الوضع على الأرض لا يبشر بوقف إطلاق النار

لازم يكون فيه سخرية.. مدحت شلبي يرد على منتقديه بعد تعليقه على مباراة القمة 120

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

14 طعاما تنظف كبدك من السموم

في حمام السباحة.. شاهد| جلسة تصوير جريئة لـ سمية الخشاب

بالأصفر الهادئ.. كارمن سليمان تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة