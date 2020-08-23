أبو جبل لـ محمد عبد الشافي.. ‏شرف كبير إني ألعب جنبك

وجه محمد أبو جبل، لاعب نادي الزمالك، الدعم إلى صديقه بالفريق محمد عبد الشافي بعد إجراء الأخير عملية جراحية ناجحة بعد إصابته في مباراة القمة أمس.









وكتب محمد أبو جبل، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "‏شرف كبير إني ألعب جنب كابتن عبد الشافي الاخلاق والاحترام مثال يحتذي بيه واتمني انك ترجعلنا بسرعة وربنا يتمم شفاء".









وفاز الزمالك على الأهلي في مباراة أمس في بطولة الدوري الممتاز بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتقدم الزمالك فى الشوط الأول عن طريق أحمد سيد زيزو فى الدقيقة 13 من عمر المباراة.





وجاء هدف التعادل للأهلى عن طريق ياسر ابراهيم بعد "دربكة" داخل منطقة الجزاء من ركنية الأهلى انتهت بلمسة من ياسر إبراهيم داخل الشباك.







