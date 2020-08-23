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متحدث الزراعة يكشف حقيقة نقص الأسمدة في الجمعيات الزراعية.. فيديو

الأحد 23/أغسطس/2020 - 10:35 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنه لا يوجد نقص في الاسمدة الكيماوية وهناك جهود تقوم بها الوزارة وتقوم بها القطاعات المنتجة للأسمدة من أجل توفير الاسمدة للمزارعين.

وأضاف الدكتور محمد القرش خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أن الفترة الحالية تكون معظمها فترة حصاد في جزء كبير من المحاصيل الزراعية.

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة أن هناك بعض المحاصيل الأخرى تحتاج بشكل مستمر غلى الأسمدة الكيماوية ولذلك هناك جهود مستمرة من الوزارة لتوفير الاسمدة لهم.

وأوضح الدكتور محمد القرش أن ما يخص الموقف الحالي في نقص الاسمدة الكيماوية فان الوزارة سوف تدرس هذه المشكلة وهناك لجنة ذهبت الي بعض المناطق التي بها نقص.

وأشار إلى أن هناك تنسيق مستمر بين الوزارة والجمعيات الزراعية لتوفير الاسمدة الزراعية للفلاحين والمزارعين بكافة أنواعها.
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