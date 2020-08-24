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ثقافة

قصور الثقافة تفتتح البرنامج التدريبي ثقافة الطفل

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 03:01 ص
صدى البلد
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طارق موسى
افتتحت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين فعاليات الورشة التدريبية ”ثقافة الطفل- المجموعة الثالثة” لأربعة وعشرين مشاركًا من العاملين بالأقاليم الثقافية المختلفة وديوان عام الهيئة. 

ترجع أهمية هذه الورشة إلى إدراك الأمم والشعوب أن الأطفال طلائع أى أمة وصناع مجدها وهم الركيزة التى يتكئ عليها المجتمع فى سبيل نهضته وتطوره، فالطفل هو رجل الغد ورمز المستقبل لذا آن الأوان إلى إنشاء منابر لهم ليتمكنوا من خلالها المشاركة في المجتمع لخلق واقع جدير بهم يكون الطفل به محور اهتمام رئيسي لذا فحقوق الطفل من أوائل الأشياء التى ينبغى أن تتبادر الى أفكار المشرعين والمدافعين عن حقوق االطفل من أجل استشعار الأطفال قيمة هذه المرحلة من حياته .

 وفي نفس السياق كانت أولى محاضرات اليوم حول خصائص مرحلة الطفولة والتي حاضرتها الدكتورة راندا شاهين رئيس الإدارة المركزية لرياض الأطفال بوزارة التربية والتعليم متطرقة إلى أهمية هذه المرحلة باعتبارها فترة أوَّلية من عمر الإنسان يكتسب فيها قيمه وعاداته وتقاليده التي تبقى ملازمة له خلال فترة حياته كلِّها، ثم تناولت بالشرح دور القائم بالعمل الثقافي في دعم الأطفال المترددين على المواقع الثقافية بحيث يجب عليه أن يتسم بالتحدي ليتحدى قدرات الأطفال ويشجعهم على المزيد من الأنشطة ورفع كفاءتهم وملاحظتهم دون التدخل في أنشطتهم .
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"ثقافة الطفل" أونلاين بتدريب قصور الثقافة

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