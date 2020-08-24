قصور الثقافة تفتتح البرنامج التدريبي ثقافة الطفل

افتتحت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين فعاليات الورشة التدريبية ”ثقافة الطفل- المجموعة الثالثة” لأربعة وعشرين مشاركًا من العاملين بالأقاليم الثقافية المختلفة وديوان عام الهيئة.





ترجع أهمية هذه الورشة إلى إدراك الأمم والشعوب أن الأطفال طلائع أى أمة وصناع مجدها وهم الركيزة التى يتكئ عليها المجتمع فى سبيل نهضته وتطوره، فالطفل هو رجل الغد ورمز المستقبل لذا آن الأوان إلى إنشاء منابر لهم ليتمكنوا من خلالها المشاركة في المجتمع لخلق واقع جدير بهم يكون الطفل به محور اهتمام رئيسي لذا فحقوق الطفل من أوائل الأشياء التى ينبغى أن تتبادر الى أفكار المشرعين والمدافعين عن حقوق االطفل من أجل استشعار الأطفال قيمة هذه المرحلة من حياته .



