أرسنال يحسم مصير أوباميانج

حسم نادي أرسنال بحسب التقارير الصحفية، مستقبل نجمه الجابوني إيميريك أوباميانج، بشأن بقائه بين صفوف فريقه، أو الرحيل نحو وجهة جديدة، وسط اهتمام برشلونة.

والجابوني الدولي البالغ من العمر 30 عامًا، سبق أن أكدت تقارير صحفية، رغبته اللعب في مستوى أعلى قبل اعتزاله ممارسة كرة القدم، حيث يود الوصول إلى منصات التتويج، وحصد البطولات، والمشاركة بانتظام في مسابقة دوري أبطال أوروبا، لكن تواجد المدرب مايكل أرتيتا على رأس الجهاز الفني، غير موقفه.

وكشفت صحيفة ذا صن البريطانية، عن أن النادي اللندني توصل إلى اتفاق شخصي مع أوبا، من أجل تجديد العقد، والبقاء في ملعب الإمارات، على أن يتم إعلان هذا الأمر رسميًا، خلال أيام.

يشار إلى أن أوباميانج ارتبط اسمه بقوة خلال الآونة الأخيرة، بإمكانية انتقاله إلى برشلونة، خاصة مع رحيل لويس سواريز، قريبًا.