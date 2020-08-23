ثروت الخرباوي: الإخوان تستهدف الولايات المتحدة لجعلها موطنا لهم.. فيديو

قال ثروت الخرباوي، المفكر والخبير في الشؤون الجماعات الإسلامية، إن هدف جماعة الإخوان الإرهابية هو جعل الولايات المتحدة الأمريكية موطنا لهم، معقبا: يوسف القرضاوي قالها في أحدى اللقاءات وهي أن جماعة الإخوان تهدف لتغير اسم الولايات المتحدة الأمريكية إلى الولايات المتحدة الأسلامية.



وأضاف خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن قطر تقوم بدور كبير في هذا الأمر، وذلك من خلال تسهيل الأمور لجماعة الإخوان لنقل الفكر من خلال تحويل المواطنين المسلمين في الولايات المتحدة إلى أدوات يستطيعوا من خلالهم الوصول إلى البيت الأبيض الأمريكي.



وتابع: هناك وسائل تواصل غير مرئية لتوجيه تلك المؤسسات حتى تحقق مصلحتهم، مشددا على أن هناك أدوات غير مرئية من جانب جماعات الإخوان تتحرك بخبث شديد حتى تحقق المخطط المراد.



وفيما يخص مؤسسة قطر الخيرية، أوضح أن تلك المؤسسة صاحبة الدور المشبوه في دعم الإرهاب، متابعا: مؤسسة قطر الخيرية وصل بهم الأمر للحصول على فتوى دينية من أجل الحصول على تمويل ضخم.



وواصل قائلا: مصادر التمويل القطرية بها جزء كبير يعمل على إنشاء أزرع إعلامية وعسكرية، من أجل دعم الإخوان، معقبا: الإخوان استخدموا الأسلاك كـ رأس حربة في القتال.



وشدد على أن فكرة إنشاء مؤسسة قطر الخيرية تم اقتباسها من جماعة الإخوان الإرهابية، كما أن المؤسسة تستخدم عدد من الشخصيات المنتميه للجماعة من أجل ترويج أفكارهم في الخارج.