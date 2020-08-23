خارجية النواب عن أنباء الهجوم على سرت: لا تهاون فى حماية الحدود المصرية

عقبت غادة عجمى عضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، على تصريحات المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطنى الليبى
بشأن اجتمع اليوم بقيادات من حكومة الوفاق، واتخذوا قرار شن هجوم على مدينة سرت، قائلة:" لا امان مع أردوغان".
وقالت "عجمى" لـ"صدى البلد"، إن هذه التصرفات ليست بغريبة على اردوغان فهذا مايسعى إليه دائما فاليبيا وحدود مصر بالنسبة لأردوغان هي البترول والغاز وحدود مصر هى أطماع عثمانية لا يستطيع التخلى عنها، وتابعت النائبة حديثها:" لا تهاون فى حماية الحدود المصرية ولكل فعل رد فعل".
وأشارت عضو مجلس النواب، الى ضرورة أن يكون الجيش الليبي على أهبة الاستعداد فى اى وقت وان يتخذ العالم أجمع موقف ضد أردوغان وما يقوم بتصديره من ارهاب فى جميع الدول من خلال اتخاذ موقف دولي قوي حيال ذلك.
ياتى ذلك بعد أن قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، اجتمع اليوم بقيادات من حكومة الوفاق، واتخذوا قرار شن هجوم على مدينة سرت.
وأكد "المسماري"، في مؤتمر صحفي، أنه خلال الساعات الماضية تم رصد فرقاطتين وسفينتين تركيتين تتقدم نحو سواحل سرت، بوضع هجومي.
وأشار المتحدث باسم الجيش الليبي، إلى استمرار نقل المعدات لاستهداف الجيش الوطني في سرت، مشددا على وجود تحركات مشبوهة لميليشيات ومرتزقة تركيا وحكومة الوفاق منذ يوم الجمعة الماضي.
وأوضح "المسماري"، أن مبادرة حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج بوقف إطلاق النار "للتسويق الإعلامي فقط".
وأضاف في مؤتمر صحفي أن مبادرة السراج تأتى ذرا للرماد في العيون وللتضليل، مؤكدا أنها "كتبت في عاصمة أخرى".