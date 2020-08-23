خارجية النواب عن أنباء الهجوم على سرت: لا تهاون فى حماية الحدود المصرية

قال المتحدث باسم

الجيش الوطني الليبي

، اللواء أحمد المسماري، إن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، اجتمع اليوم بقيادات من حكومة الوفاق، واتخذوا قرار شن هجوم على مدينة

سرت

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ياتى ذلك بعد أن