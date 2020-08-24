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بين الناس

انتشار الباعة الجائلين يثير غضب سكان شارع 268 بالمعادي

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 05:01 م
صدى البلد
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وسام مختار
اشتكى المواطن اسامة على ، من أهالى 268 التابع لحى المعادى بمحافظة القاهرة ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار الباعة الجائلون فى الشارع الذين يعملون على اقتطاع مساحات من حرم الطريق لعرض بضائعهم مما يعمل عرقلة حركة المرور والتحرش بالمارة وتكدس السيارات فضلا عن تشوية المنظر الجمالى للحى .

وقال فى رسالته : نعانى من انتشار الباعة فى الطرقات وتقدمنا بالعديد من الشكاوى لحى المعادى طالبين فيها منع الباعة من التعدى على الطريق ولكن لم يتم الإستجابة

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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