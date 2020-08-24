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سيارات

تجنبا للحموضة والإسهال.. ابتعد عن تلك الوجبات أثناء السفر الطويل

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 03:01 ص
تجنبًا للحموضة والاسهال
تجنبًا للحموضة والاسهال .. ابتعد عن تلك الوجبات أثناء السفر
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منة الله عبد الحميد
السفر من الأشياء الممتعة التي تكسبك رفاهية وراحة وتغيير جو من بلد لأخر أو من مدينة لأخرى، ولكن احيانًا ما تفسد الرحلات

 بعض العادات الخاطئة التي يلجأ إليها الأفراد كتناول وجبات دسمة أو حارة تسبب لهم الإرهاق والتعب والمغص الشديد وعدم القدرة على الاستمتاع بالسفر سواء كانت بالسيارة أو الطائرة أو القطار. 

لذلك يقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أبرز الوجبات التي يجب الابتعاد عنها أثناء السفر .. تعرف عليها 

1-البقوليات بشكل عام تُسبب في انتفاخ البطن بشكل ملحوظ لذلك يجب الابتعاد عنها. 

2-الوجبات الدسمة كالمقليات تُسبب الحموضة وتعب في المعدة لذلك يمكن استبدالها بالفواكه. 

3- الأطعمة الحارة مثل الكشري أو الكبدة وهكذا لأنها تسبب آلم في القولون. 

4-الابتعاد عن الوجبات التي تحتوي على نسبة عالية من الثوم لأنها تُسبب في رائحة فم كريهة. 

5-البعد عن تناول المنبهات لأنها أحيانًا ما تتسبب في النوم لدى البعض.


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