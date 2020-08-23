هاشتاج #بايرن_ميونخ يتصدر تويتر بعد إحراز الهدف الأول.. شاهد

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #بايرن_ميونخ بعد تألقه أمام باريس سان جيرمان وإحرازه الهدف الأول فى مباراة نهائي دوري ابطال أوروبا.









وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏هدف بايرن ميونخ يحسب لليفاندونيسكي سحب مدافع باريس وخلا كومان ياخذ راحته بالهدف .ليفاندونيسكي فوق انه يسجل يخليك بعد تسجل‎#نهائي_دوري_أبطال_أوروبا" و "‏‎#نهائي_دوري_أبطال_أوروبا ‎#بايرن_ميونخ_ليون خذوها مني بايرن بيجيبون الثاني".









وقال آخرون "‏بايرن ميونخ سجل الهدف رقم 500 له في تاريخ دوري أبطال أوروبا الحديث وهو ثالث فريق ينجح في الوصول لهذا الرقم " و" ‏#نهائي_دوري_أبطال_أوروبا بايرن ميونخ فريق يجبرك تستمتع فيه ".















