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رياضة

هاشتاج #بايرن_ميونخ يتصدر تويتر بعد إحراز الهدف الأول.. شاهد

الأحد 23/أغسطس/2020 - 10:42 م
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #بايرن_ميونخ  بعد تألقه أمام باريس سان جيرمان وإحرازه الهدف الأول فى مباراة نهائي دوري ابطال أوروبا.


وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏هدف بايرن ميونخ يحسب لليفاندونيسكي سحب مدافع باريس وخلا كومان ياخذ راحته بالهدف .ليفاندونيسكي فوق انه يسجل يخليك بعد تسجل‎#نهائي_دوري_أبطال_أوروبا" و "‏‎#نهائي_دوري_أبطال_أوروبا ‎#بايرن_ميونخ_ليون خذوها مني بايرن بيجيبون الثاني".


وقال آخرون "‏بايرن ميونخ سجل الهدف رقم 500 له في تاريخ دوري أبطال أوروبا الحديث وهو ثالث فريق ينجح في الوصول لهذا الرقم " و" ‏#نهائي_دوري_أبطال_أوروبا بايرن ميونخ فريق يجبرك تستمتع فيه ".




وأضاف اخرون" ‏انه عصر ‎#بايرن_ميونخ " و" ‏بايرن ميونخ  كرة سهله بدون عُقد ". 
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