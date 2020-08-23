هاشتاج #بايرن_ميونخ يتصدر تويتر بعد إحراز الهدف الأول.. شاهد

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #بايرن_ميونخ بعد تألقه أمام باريس سان جيرمان وإحرازه الهدف الأول فى مباراة نهائي دوري ابطال أوروبا.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "هدف بايرن ميونخ يحسب لليفاندونيسكي سحب مدافع باريس وخلا كومان ياخذ راحته بالهدف .ليفاندونيسكي فوق انه يسجل يخليك بعد تسجل#نهائي_دوري_أبطال_أوروبا" و "#نهائي_دوري_أبطال_أوروبا #بايرن_ميونخ_ليون خذوها مني بايرن بيجيبون الثاني".
وقال آخرون "بايرن ميونخ سجل الهدف رقم 500 له في تاريخ دوري أبطال أوروبا الحديث وهو ثالث فريق ينجح في الوصول لهذا الرقم " و" #نهائي_دوري_أبطال_أوروبا بايرن ميونخ فريق يجبرك تستمتع فيه ".
وأضاف اخرون" انه عصر #بايرن_ميونخ " و" بايرن ميونخ كرة سهله بدون عُقد ".