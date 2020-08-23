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محافظات

إنقاذ شابين من أسفل عقار طنطا المنهار والبحث عن طفل تحت الأنقاض.. صور

الأحد 23/أغسطس/2020 - 11:07 م
عقار طنطا المنهار
عقار طنطا المنهار
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أحمد على

أعلن الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية اليوم، الأحد، خروج شابين من أسفل الأنقاض، وجارٍ البحث عن طفل ثالث أسفل عقار منهار بشارع طه الحكيم بمدينة طنطا بعد الدفع بحفارات ولودرات لانتشال من أسفل بقايا عقار سكني مكون من 3 طوابق وقطع التيار الكهربائي عن منازل المجاورة.


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وأضاف أن الشابين هما رامي جابر محمد حسين، 22 سنة، ووليد إسماعيل مسعود، 31 سنة، وتم نقلهما بالإسعاف لطوارئ مستشفى جامعة  طنطا.


وأعطي محافظ الغربية، توجيهاته إلي رئيس لجنة من إدارة الشؤون الهندسية في المحافظة بفحص جميع المباني والمنازل والمنشآت المجاورة للعقار المنهار في منطقة طه الحكيم بطنطا، وعرض تقرير بشأنها للإسراع في صرف إعانات الأسر المتضررة.


وسمع المتواجدون صوت صراخ أحد المصابين، وتم إنقاذه من أسفل بقايا المنزل المنهار، ونقله بسيارة إسعاف إلى طوارئ طنطا الجامعي.


وفرضت مديرية أمن الغربية كردونا أمنيا على المنزل الذي انهار بمنطقة حافظ وهبي بشارع طه الحكيم في طنطا.


ويتم الآن محاولة رفع الأنقاض والبحث عن ضحايا لإنقاذهم كما هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الانهيار من أجل سرعة نقل من يتم إنقاذهم.


وتمكن أهالي مدينة طنطا وقوات الحماية المدنية من إنقاذ مواطن يدعي "وليد.أ"، وجارٍ البحث عن ٢ آخرين بعد انهيار المنزل عليهما. 


من جانبه، انتقل محافظ الغربية وبرفقته نائب المحافظ، والسكرتير العام، والسكرتير العام المساعد، لموقع انهيار جزء من منزل بحارة حافظ وهبي من شارع طه الحكيم.


ويجرى البحث عن المصابين تحت الأنقاض من رجال الحماية المدنية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

إنقاذ شابين من أسفل عقار طنطا المنهار والبحث عن طفل تحت الأنقاض.. صور
إنقاذ شابين من أسفل عقار طنطا المنهار والبحث عن طفل تحت الأنقاض.. صور
إنقاذ شابين من أسفل عقار طنطا المنهار والبحث عن طفل تحت الأنقاض.. صور
إنقاذ شابين من أسفل عقار طنطا المنهار والبحث عن طفل تحت الأنقاض.. صور
إنقاذ شابين من أسفل عقار طنطا المنهار والبحث عن طفل تحت الأنقاض.. صور
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