تغيير المحول الكهربائي.. مطلب أهالي قرية الحصة في القليوبية

اشتكى المواطن أحمد رشدى العسال المقيم في قرية الحصة مركز طوخ محافظة القليوبية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من ضعف محول الكهرباء فى منطقة داير الناحية من القرية .





وفال فى رسالته : المحول لا يكفى كل سكان هذه المنطقة وأن معظم الأجهزة الكهربائية لا تعمل، ومنها من أصابها التلف مع انقطاع الكهرباء معظم الوقت للتيار .

وناشد القارئ المسئولين تغيير المحول بآخر بحجم وقدرة استيعاب أكبر، ويمكن التواصل مع القارئ من خلال الرقم التالى 01000777658





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



