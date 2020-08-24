حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 8/24 /2020 اكتشف ما يخبئه لك برجك

هل أنت من المهتمين بمتابعة و توقعات الأبراج والفلك؟؛ إليك توقعات الأبراج اليوم الأثنين 24-8- 2020.





اذا كنت ترغب في الحصول على كل المعلومات المهمة المتعلقة بهذا اليوم؛ فمن الضروري أن تقرأ توقعات الأبراج واكتشف ما يخبئ لك برجك.. وفقا لخبيرة الأبراج عبير فؤاد، وإليك ما يحمله كل برج من أسرار:





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برج الحمل





اجتماعيا ومهنيا: اصبر اليوم وكن هادئا إذا أتت الرياح بما لا تشتهي السفن.

برج الثور

عاطفيا وعائليا: القمر في مربع برجك.. حاول أن تتحكم في انفعالاتك وأن تجد أرضية مشتركة تجمعك بمن حولك.اجتماعيا ومهنيا: اصبر اليوم وكن هادئا إذا أتت الرياح بما لا تشتهي السفن. مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يمدك باللباقة والدبلوماسية ويؤكد على نضجك وفصاحتك.

عاطفيا: تستطيع اليوم أن تؤثر بلطف فيمن تحب، فقط عليك أن تجتهد لتحقق ذلك.



برج الجوزاء

مهنيا وعائليا: الفلك يعمل لصالحك وتجد نفسك مستعدا لمواجهة كل المستجدات بمرونة وذكاء.

عاطفيا واجتماعيا: القمر يدعم علاقاتك وتميل اليوم نحو الانطلاق مع الأحباب والأصدقاء والوقت مناسب لذلك. برج السرطان





عاطفيا واجتماعيا: القمر في برجك يجعلك تشعر بحب الآخرين لك ويساعدك ذلك على إثبات وجودك في أي مكان أو نشاط تتواجد فيه.

ماليا ومهنيا: الشمس وعطارد ببرجك يمنحانك حماسا ويقظة ذهنية وتحسن التصرف في كل المواقف.



برج الاسد



عاطفيا واجتماعيا: عن سابق معرفة ابدء يومك بروح رياضية تدفع مبلغا من المال لتصليحات منزلية او لتسديد قسط معين نظم مصروفك فقط تجد نفسك محتاجا لمساعدة مالية او لغيرها

ماليا ومهنيا- قد تناقش موضوعا مهما تساوم بقوه ودافع عن افكارك لكن نظم الاقساط ولا تسمح لها بالتراكم فكر بمنطق وعالج الامور الطاريئه فورا



برج العذراء

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يمدك باللباقة والدبلوماسية ويؤكد على نضجك وفصاحتك.

عاطفيا: تستطيع اليوم أن تؤثر بلطف فيمن تحب، فقط عليك أن تجتهد لتحقق ذلك.



برج الميزان



عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر ينصحك اليوم بالتخفي والحذر واحترس من المكائد ولا تتكلم عن حياتك الشخصية. عاطفيا واجتماعيا: القمر في برجك يجعلك تشعر بحب الآخرين لك ويساعدك ذلك على إثبات وجودك في أي مكان أو نشاط تتواجد فيه.ماليا ومهنيا: الشمس وعطارد ببرجك يمنحانك حماسا ويقظة ذهنية وتحسن التصرف في كل المواقف.عاطفيا واجتماعيا: عن سابق معرفة ابدء يومك بروح رياضية تدفع مبلغا من المال لتصليحات منزلية او لتسديد قسط معين نظم مصروفك فقط تجد نفسك محتاجا لمساعدة مالية او لغيرهاماليا ومهنيا- قد تناقش موضوعا مهما تساوم بقوه ودافع عن افكارك لكن نظم الاقساط ولا تسمح لها بالتراكم فكر بمنطق وعالج الامور الطاريئه فورامهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يمدك باللباقة والدبلوماسية ويؤكد على نضجك وفصاحتك.عاطفيا: تستطيع اليوم أن تؤثر بلطف فيمن تحب، فقط عليك أن تجتهد لتحقق ذلك.عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر ينصحك اليوم بالتخفي والحذر واحترس من المكائد ولا تتكلم عن حياتك الشخصية. مهنيا: إذا كانت هناك نشاطات تربطك بالبعض فقد تجد أنها تمضي ببطء.. لا تظهر تذمرا واصبر وانتبه لحقوقك.

برج العقرب

عاطفيا واجتماعيا:- تكثر حركة التواصل مع الاخريين وتشارك في نشاط ما عزز تحالفاتك

مهنيا:-تناسبك المشاركة في مختلف النشاطات الاجتماعية وغيرها الهدف هو العبور نحو السلام حيث تنشغل بترتيب امورك تقاوم التعب وتنتصر علي الظروف بفضل مجهودك المستمر



برج القوس

عاطفيا واجتماعيا:- لاتفقد الثقه بنفسك او بقدراتك تلقى على عاتقه مسؤليه كبيره فلا تضعف هدئ من روعك وكن جاهزا

مهنيا - هدئ من روعك انها فتره مشحونه ببعض المتاعب والتوتر . من اصعب ايام الشهر



برج الجدي

عاطفيا واجتماعيا:- قد تنجح الان، تتنفس الصعداء، وتنجز عملا مهما، أو تسمع خبرا سارا.

مهنيا -اجمل ايام الشهر واكثرها حظا، توجد فرصه للتغير، ولإدخال جديد على حياتك؛ تطمئن خواطرك ، وقد تحضر لرحلة او لقاء مع اشخاص اجانب. عاطفيا واجتماعيا:- تكثر حركة التواصل مع الاخريين وتشارك في نشاط ما عزز تحالفاتكمهنيا:-تناسبك المشاركة في مختلف النشاطات الاجتماعية وغيرها الهدف هو العبور نحو السلام حيث تنشغل بترتيب امورك تقاوم التعب وتنتصر علي الظروف بفضل مجهودك المستمرعاطفيا واجتماعيا:- لاتفقد الثقه بنفسك او بقدراتك تلقى على عاتقه مسؤليه كبيره فلا تضعف هدئ من روعك وكن جاهزامهنيا - هدئ من روعك انها فتره مشحونه ببعض المتاعب والتوتر . من اصعب ايام الشهرعاطفيا واجتماعيا:- قد تنجح الان، تتنفس الصعداء، وتنجز عملا مهما، أو تسمع خبرا سارا.مهنيا -اجمل ايام الشهر واكثرها حظا، توجد فرصه للتغير، ولإدخال جديد على حياتك؛ تطمئن خواطرك

برج الدلو

برج الحوت

عاطفيا -تظهر قرارات على مستوى ادارى او صحى او قانونى تكيف مع الاوضاع لا ينفك الجدال واختلاق المشاكلمهنيا -تجنب فرض الرأى والتسلط هناك مباحثات ومشاورات حول ملفات ومعاملات قانونية تكيف مع الاجواءعاطفيا --عليك ان تحالو اعادة الامور الى طبيعتها تنشغل بترتيب الملفات وملاحقة المعاملات الادرايةمهنيا - تعيش فترة صعبة حيث يكون خصمك شرس وعدائى تجنب الخلافات كليبا ولا تفتعل جدالا ولا تخالف