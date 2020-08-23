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حوادث

الرقابة الإدارية تلقي القبض على تاجر لحجبه سجائر بـ 15 مليون جنيه عن البيع

الأحد 23/أغسطس/2020 - 10:55 م
صدى البلد
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قسم الحوادث
ألقت الرقابة الادارية بدمياط القبض على صاحب توكيل للسجائر بدمياط لقيامه بالاستيلاء بدون حق وحجبه عن الأسواق سجائر بقيمة 15 مليون جنيه لإعادة طرحها بالسوق السوداء بأسعار مضاعفه لتحقيق مكاسب وثروات غير مشروعه .

وردت معلومات تفيد بقيام تاجر للسجائر بدمياط ويعد من اكبر واشهر تجار السجائر ، بحجبة سجائر متنوعه عن السوق لبيعها بالسوق السوداء تقدر ب15 مليون جنيه.

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وتمكن المتهم من ارتكاب جريمتة بحجب السجائر ، بمعاونة مسئولى مبيعات الشركة بدمياط من خلال اشتراكهم فى تزوير فواتير البيع وتم ضبط الموظفين المتهمين والفواتير المزورة .

وتم تحرير محضر بالواقعه وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق مع المتهم ومعاونية.
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