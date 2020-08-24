مواطن يستغيث من توقف بطاقته التموينية بسبب ارتفاع استهلاك الكهرباء

استغاث المواطن السعيد عبد المنعم عبد الواحد المقيم فى مركز ايتاى البارود بمحافظة البحيرة ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من توقف بطاقته التموينية بزعم استهلاك معدل كهرباء مرتفع على غير الحقيقة .





ويقول فى رسالته : أنه تقدم بتظلم ومتوسط استهلاك يبلغ سبعة جنيهات ونصف فقط، ومع ذلك لم يتم إعادة تفعيل البطاقة التموينية التى تضم 4 أفراد ونعتمد عليها بشكل أساسى فى المعيشة.





للتواصل مع القارئ/ 01009972456

رقم قومى/ 24709231800158

رقم البطاقة التموينية / 118002356768





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



