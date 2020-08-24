سنة أولى حلاقة.. نصائح للمراهقين للحية ناعمة





* قبل تشغيل الشفرة على بشرتك ، تأكد من أن المسام مفتوحة. لن تسمح لك المسام المغلقة بالحلاقة الفعالة. على هذا النحو ، تأكد من أخذ حمام ، وفي نهاية الأمر ، تبدأ في الحلاقة. بمجرد الانتهاء من ذلك ، اغسل جسمك مرة أخرى.





* إذا كنت تقوم بإزالة الشعر في المنزل ، فتأكد من العناية بالشعر الناشئ أيضًا. إذا كنت ترغب في حلاقة ناعمة ، قشر بشرتك حتى تتخلص من الخلايا الميتة والجفاف. يمكنك صنع مقشر التقشير بنفسك في المنزل .





* إذا لم تكن متأكدًا من نوع كريم الحلاقة الذي يجب استخدامه ، فما عليك سوى صنع واحد في المنزل. سيضمن كريم الحلاقة DIY حصول بشرتك على الجودة الطبيعية ؛ ستكون إزالة الشعر أسهل أيضًا. ما عليك سوى تناول القليل من زيت جوز الهند وبعض هلام الصبار وأي زيت أساسي من اختيارك. من الناحية المثالية ، اخلطي ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند وملعقتين كبيرتين من جل الصبار معًا. أضيفي بضع قطرات من الزيت العطري إلى الخليط وضعيه على المنطقة التي تريد حلقها. سيضمن ذلك عدم وجود جروح عرضية أو أي نتوءات مؤلمة على الجلد.





يجب على الأشخاص ذوي البشرة الحساسة وضع هذه النصائح في الاعتبار بشكل خاص.