سنة أولى حلاقة.. نصائح للمراهقين للحية ناعمة

لا يفضل الكثير من الناس استخدام الشفرة على طرق إزالة الشعر الأخرى ، لأنهم يخشون أن الحلاقة قد لا تكون جيدة بما فيه الكفاية ، والشعر الذي سينمو مرة أخرى سيكون خشنًا. على هذا النحو ، يبتعدون عن الشفرة ويجربون طرقًا مختلفة ، بما في ذلك إزالة الشعر بالشمع أو الحلاوة أو استخدام آلة إزالة الشعر أو حتى العلاجات المنزلية الطبيعية .
لكن عملية الحلاقة ليست شاقة كما قد تبدو. إذا لم تكن متأكدًا من كيفية القيام بذلك وقمت بذلك للمرة الأولى ، فإليك بعض النصائح البسيطة التي يجب وضعها في الاعتبار.
* تأكد من أن الشفرة حادة وجديدة. لا تنزلق ماكينات الحلاقة القديمة على الجلد وقد تترك جروحًا مؤلمة هنا وهناك ، مما قد يؤدي إلى نتائج عكسية للعملية. لا تضغط كثيرًا على الشفرة واحلق دائمًا عكس اتجاه نمو الشعر.
* قبل تشغيل الشفرة على بشرتك ، تأكد من أن المسام مفتوحة. لن تسمح لك المسام المغلقة بالحلاقة الفعالة. على هذا النحو ، تأكد من أخذ حمام ، وفي نهاية الأمر ، تبدأ في الحلاقة. بمجرد الانتهاء من ذلك ، اغسل جسمك مرة أخرى.
* إذا كنت تقوم بإزالة الشعر في المنزل ، فتأكد من العناية بالشعر الناشئ أيضًا. إذا كنت ترغب في حلاقة ناعمة ، قشر بشرتك حتى تتخلص من الخلايا الميتة والجفاف. يمكنك صنع مقشر التقشير بنفسك في المنزل .
* إذا لم تكن متأكدًا من نوع كريم الحلاقة الذي يجب استخدامه ، فما عليك سوى صنع واحد في المنزل. سيضمن كريم الحلاقة DIY حصول بشرتك على الجودة الطبيعية ؛ ستكون إزالة الشعر أسهل أيضًا. ما عليك سوى تناول القليل من زيت جوز الهند وبعض هلام الصبار وأي زيت أساسي من اختيارك. من الناحية المثالية ، اخلطي ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند وملعقتين كبيرتين من جل الصبار معًا. أضيفي بضع قطرات من الزيت العطري إلى الخليط وضعيه على المنطقة التي تريد حلقها. سيضمن ذلك عدم وجود جروح عرضية أو أي نتوءات مؤلمة على الجلد.
يجب على الأشخاص ذوي البشرة الحساسة وضع هذه النصائح في الاعتبار بشكل خاص.