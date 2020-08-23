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حماية المستهلك: إلزام أصحاب التعاقدات بتسليم الوحدات السكنية للمستهلك فى توقيتها أمر واجب قانونا

الأحد 23/أغسطس/2020 - 10:48 م
الدكتور أحمد سمير
الدكتور أحمد سمير فرج، رئيس جهاز حماية المستهلك،
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عادل نصار
قال الدكتور أحمد سمير فرج، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن إلزام أصحاب التعاقدات بتسليم الوحدات السكنية للمستهلك فى توقيتها أمر واجب قانونًا، مضيفا أنه فى حالة عدم الالتزام يتم تطبيق العقوبات القانونية على الشركات التى أخلت بالعقد مع المتعاقدين.

وأضاف "فرج "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الجهاز يعمل لصالح ومصلحة المواطن حال تعرضه للتضليل، وتابع: "قانون حماية المستهلك من أقوى قوانين العالم وهدية من الرئيس".

وتابع أنه على المواطنين الذين لديهم أية مشاكل فى الوحدات السكنية مع المتعاقدين التواصل مع الجهاز، وسوف يأخذ حقه بالقانون، مستدركا أنه :" أحنا بنودى المشكلة للمحكمة والحكم عنوان الحقيقة.. وحصلنا على عدة أحكام لصالح المواطنين تقاعس خلالها العقاريين تسليم الوحدات للمواطنين المتعاقدين معه".

وشدد "فرج"، على أن الجهاز يقتحم مشاكل المواطنين بقوة طالما أن القانون يعطى لنا الحق، وتابع:"لدينا أسهل طرق التواصل مع المواطنين من أجل التخفيف عليهم فى التواصل معنا حال تعرضهم لأى مشكلة".
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