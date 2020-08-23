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لماذا اختارت جماعة الإخوان أوروبا لترويج أفكارها؟.. خالد عكاشة يوضح.. فيديو

الأحد 23/أغسطس/2020 - 11:13 م
خالد عكاشة، مدير
خالد عكاشة، مدير المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية
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اسراء صبري
قال خالد عكاشة، مدير المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن هناك حالات كشف لحقيقة الإخون في أوروبا والولايات المتحدة، متابعا: الفيلم الوثائقى "قطر حرب النفوذ على الإسلام في أوروبا" نوع من أنواع المواجهة والكشف.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن دول أوروربا أصبحت تدرك خطر الدور القطري في تدعيم الإخوان.

وفيما يخص سبب اختيار مؤسسة قطر الخيرية  أوروبا لترويج أفكارها الإرهابية، أوضح أن أوروبا تعد المسرح العالمي الرئيسى، حيث ستسمح لهم بالحركة، كما أن أنظمة الحكم ليس لديها إدراك للتفاصيل التي تكشف فساد الحركة والأفكار كما في الدول العربية.

وأشار إلأى أنهم كانوا يتاجرون بصور ضحايا أفغانستان من أجل الحصول على أموال وتبرعات بعد صلاة الجمعة في دول أوروبا، مشددا على أن تلك التبرعات كانت تأتي من كافة مساجد الولايات المتحدة.
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