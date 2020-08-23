لماذا اختارت جماعة الإخوان أوروبا لترويج أفكارها؟.. خالد عكاشة يوضح.. فيديو

قال خالد عكاشة، مدير المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن هناك حالات كشف لحقيقة الإخون في أوروبا والولايات المتحدة، متابعا: الفيلم الوثائقى "قطر حرب النفوذ على الإسلام في أوروبا" نوع من أنواع المواجهة والكشف.



وأضاف خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن دول أوروربا أصبحت تدرك خطر الدور القطري في تدعيم الإخوان.



