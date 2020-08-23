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الشيطان.. محمد المنيسي: حمد بن جاسم يدير العمليات القذرة لقطر.. فيديو

الأحد 23/أغسطس/2020 - 11:05 م
المنيسي
المنيسي
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إبراهيم القادري
قال محمد المنيسي سفير مصر في قطر الاسبق ، أن الأمير حمد أبو تميم انقلب على والده الشيخ خليفة لتوليه الحكم وكان معة حمد بن جاسم بن جبر الشيطان الذي يقف وراء أخطاء قطر .

وأضاف المنيسي خلال مداخلة هاتفية في برنامج المواجهة المذاع على قناه اكسترا نيوز ، أن حمد بن جاسم هو من يقوم بتمويل العمليات الارهابية التي تقوم بها قطر ودعم الجامعات الارهابية .

وأوضح المنيسي ، أن جماعة الإخوان المسلمين هي من بدأ جمع التنظيمات الإرهابية المتواجدة على مستوى العالم .

وتابع : المخابرات البريطانية لديها قسم خاص لقطر وهو الذى يدير الأمور هناك.

واستكمل : المخابرات البريطانية هي من صنعت جماعة الاخوان المسلمين وحاليا تنظم جميع الامور في قطر .
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