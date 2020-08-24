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تعليم

حاسبات وذكاء اصطناعى القاهرة تفتح باب التسجيل ببكالوريوس الأمن السيبرانى

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 09:01 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت
اعلنت كليه الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة ( الحاسبات والمعلومات سابقا ) فتح باب التسجيل للدراسة فى برنامج  الشبكات والامن السيبراني بالكلية .

وذلك  لطلاب الثانوية العامة الراغبين بدراسة الامن السيبرانى ، و بدء التسجيل بالبرنامج بداية من فتح باب تنسيق المرحلة الاولى بتنسيق العام الجامعى 2020/ 2021 .


ومن خلال البرنامج  يحصل الطالب على بكالوريوس حاسبات والذكاء الاصطناعي تخصص الشبكات والامن السبيرانى .

وتكون الفرص الوظيفية لخريجي البرنامج الاتى :
مهندس نظم ( شبكات الحاسب _ تكنولوجيا المعلومات ) 

متخصص فى ادارة الشبكات ( مدير شبكات ) 

متخصص فى تكنولوجيا المعلومات ( مدير تكنولوجيا المعلومات ) 

مهندس برمجيات للويب والانترنت 

متخصص فى تامين البرمجيات 

متخصص فى حماية المحتوى الإلكتروني 

محقق ادلة جنائية
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