حاسبات وذكاء اصطناعى القاهرة تفتح باب التسجيل ببكالوريوس الأمن السيبرانى

اعلنت كليه الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة ( الحاسبات والمعلومات سابقا ) فتح باب التسجيل للدراسة فى برنامج الشبكات والامن السيبراني بالكلية .
وذلك لطلاب الثانوية العامة الراغبين بدراسة الامن السيبرانى ، و بدء التسجيل بالبرنامج بداية من فتح باب تنسيق المرحلة الاولى بتنسيق العام الجامعى 2020/ 2021 .
ومن خلال البرنامج يحصل الطالب على بكالوريوس حاسبات والذكاء الاصطناعي تخصص الشبكات والامن السبيرانى .
وتكون الفرص الوظيفية لخريجي البرنامج الاتى :
مهندس نظم ( شبكات الحاسب _ تكنولوجيا المعلومات )
متخصص فى ادارة الشبكات ( مدير شبكات )
متخصص فى تكنولوجيا المعلومات ( مدير تكنولوجيا المعلومات )
مهندس برمجيات للويب والانترنت
متخصص فى تامين البرمجيات
متخصص فى حماية المحتوى الإلكتروني
محقق ادلة جنائية