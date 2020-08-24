حاسبات وذكاء اصطناعى القاهرة تفتح باب التسجيل ببكالوريوس الأمن السيبرانى

اعلنت كليه الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة ( الحاسبات والمعلومات سابقا ) فتح باب التسجيل للدراسة فى برنامج الشبكات والامن السيبراني بالكلية .





وذلك لطلاب الثانوية العامة الراغبين بدراسة الامن السيبرانى ، و بدء التسجيل بالبرنامج بداية من فتح باب تنسيق المرحلة الاولى بتنسيق العام الجامعى 2020/ 2021 .









ومن خلال البرنامج يحصل الطالب على بكالوريوس حاسبات والذكاء الاصطناعي تخصص الشبكات والامن السبيرانى .





وتكون الفرص الوظيفية لخريجي البرنامج الاتى :

مهندس نظم ( شبكات الحاسب _ تكنولوجيا المعلومات )





متخصص فى ادارة الشبكات ( مدير شبكات )





متخصص فى تكنولوجيا المعلومات ( مدير تكنولوجيا المعلومات )





مهندس برمجيات للويب والانترنت





متخصص فى تامين البرمجيات





متخصص فى حماية المحتوى الإلكتروني



