أخبار الرياضة| بايرن ميونخ بطل دوري أبطال أوروبا.. مدحت شلبي يرد على مجاملته لـ الأهلي.. وبيراميدز يقترب من ضم مهاجم منتخب المغرب

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الأحد، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والعربية، والأوروبية، جاءت أبرزها كالتالي..





فاز نادي بايرن ميونخ الألماني ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، بعد فوزه على نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف نظيف في المباراة النهائية.





أكد مدحت شلبي المعلق الرياضي أنه يجب وجود روح الدعابة من معلق المباراة خلال إيقاف المباراة في اي وقت، وهذا ما حدث عندما تعمد محمد أبو جبل حارس الزمالك الوقوع كثيرا خلال لقاء الأمس، لأنه اللاعب الوحيد المسموح له بالعلاج داخل أرض الملعب وكان يستغل ذلك خلال فترة تقدم نادي الزمالك فى أحداث اللقاء.





حرص وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على زيارة محمد عبد الشافي، الظهير الأيسر لفريق الزمالك في المستشفى.





اقترب نادي بيراميدز من التعاقد مع أيوب الكعبي مهاجم منتخب المغرب، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.



