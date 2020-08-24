AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

اليوم... طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الدور الثاني في الجبر والهندسة الفراغية

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 03:02 ص
طلاب
طلاب
Advertisements
ياســـمين بدوي
يؤدي اليوم الاثنين الموافق 24/8/2020  طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة ، امتحان الدور الثاني في مادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية).


كما يؤدي اليوم ، طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادتي علم النفس والاجتماع على فترتين، كما يؤدي طلبة مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الامتحان في  مادة الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية) في الفترة الأولي، ومقاييس المفاهيم (اللغة العربية) في الفترة الثانية.

وقال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن أجواء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2020 ، تسير بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات.

وتقوم غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم ، قبل بدء كل امتحان بالاطمئنان على وصول كراسات الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

و يصل عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2020 إلي (110900) طالب/طالبة،  كما يصل عدد لجان السير إلي (351) لجنة على مستوى الجمهورية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل بدء امتحان الرياضيات.. التزام أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بعدم التزاحم أمام اللجان

توافد طلاب الثانوية العامة على اللجان لأداء امتحان الديناميكا بأسيوط.. فيديو وصور

في شبرا مصر.. لحظة دخول طلاب الثانوية العامة لأداء امتحان الديناميكا "فيديو"

في القاهرة والجيزة .. أولياء الأمور يغيبون عن المشهد أمام لجان الثانوية العامة

تباين آراء طلاب مدارس القاهرة حول سهولة الديناميكا.. صور

كله من الكتاب.. الفرحة تسيطر على طلاب مدارس الجيزة لسهولة الديناميكا "صور"

ترشيحاتنا

استشاري أعصاب توجه عدة نصائح لـ مؤمن زكريا.. فيديو

بعد أنباء الهجوم على سرت.. دفاع النواب تطالب بتسليم السلطة للبرلمان الليبى

بدون أدوية.. علاج الأنميا بـ 4 حيل بسيطة.. مشروب سحري للتخلص من فقر الدم

في حمام السباحة.. شاهد| جلسة تصوير جريئة لـ سمية الخشاب

جثث على الطاولات.. ميليشيات الحوثي تقتحم مطعما يمنيا بالأسلحة والرشاشات ..فيديو

هل هو رمضان صبحي؟.. خالد الغندور يعلن صفقة جديدة وقوية لنادي الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكر ودهاء.. شاهد نمس جائع يقبض على رقبة أفعى كوبرا.. فيديو

جثث على الطاولات.. ميليشيات الحوثي تقتحم مطعما يمنيا بالأسلحة والرشاشات ..فيديو

14 طعاما تنظف كبدك من السموم