اليوم... طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الدور الثاني في الجبر والهندسة الفراغية

يؤدي اليوم الاثنين الموافق 24/8/2020 طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة ، امتحان الدور الثاني في مادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية).
كما يؤدي اليوم ، طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادتي علم النفس والاجتماع على فترتين، كما يؤدي طلبة مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الامتحان في مادة الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية) في الفترة الأولي، ومقاييس المفاهيم (اللغة العربية) في الفترة الثانية.
وقال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن أجواء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2020 ، تسير بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات.
وتقوم غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم ، قبل بدء كل امتحان بالاطمئنان على وصول كراسات الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.
و يصل عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2020 إلي (110900) طالب/طالبة، كما يصل عدد لجان السير إلي (351) لجنة على مستوى الجمهورية.