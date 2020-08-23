بعد هدفه العالمي في القمة 120.. مصطفى محمد: أنا لعبت فترة والحظ مكنش معايا

قال مصطفى محمد ، لاعب نادى الزمالك، إن المهاجم عليه أن يقدم أداء أفضل فى الملعب، أما إحرازه للأهداف فأمر توفيقى من عند الله سبحانه وتعالى، متابعا "أنا لعبت فترة والحظ مكنش معايا.. والاجوان دى توفيق من عند ربنا".





وأضاف "محمد"، في اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي ، عبر القناة الأولى المصرية، أنه لم يلتفت إلى الذين ينتقدونه على عدم إحرازه الأهداف، مشددًا على أن المهاجم دوره أن يصنع فرص أيضًا للآخرين فى الفريق وليس شرطًا أن يكون دوره مقتصرا على تسجيل الأهداف.

مصطفى محمد ، لاعب نادى الزمالك، أنه "يحذف جميع مواقع التواصل الاجتماعى بتعتى من على الموبايل قبل المباراة بيوم وبعدها بيوم يقوم باسترجاعها، ومش ببص على الانتقادات". وتابع





وردًا على سؤال مقدم البرنامج بشأن هجوم البعض عليه، بسبب عدم تسجيله للأهداف خلال الفترة الأخيرة، قال محمد مصطفى ممازحا "الإبراشى"، "إيه ده أنا كنت بتهاجم.. والله ما أعرف".