عمليات التعليم تتابع نقل كراسات امتحان الجبر والهندسة الفراغية للجان الدور الثاني للثانوية العامة

تتابع الآن غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عملية وصول صناديق كراسات امتحان الجبر والهندسة الفراغية ، إلى جميع لجان امتحانات الثانوية العامة في شتى أنحاء الجمهورية.





ومن المقرر أن يستمر زمن الامتحان لمدة ساعتين ، حيب يبدأ في تمام العاشرة من صباح اليوم وينتهي في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا





وتتم عملية نقل صناديق كراسات امتحانات الثانوية العامة من مراكز توزيع الأسئلة إلى لجان الثانوية العامة وسط حراسة أمنية مشددة من رجال وزارة الداخلية.





يأتي ذلك استعدادا لبدء ماراثون امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2020 اليوم ، حيث يمتحن طلاب الثانوية العامة امتحان اللغة العربية من العاشرة صباحا حتى الواحدة ظهرا ، وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.





وكشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن هناك إجراءات أمنية مشددة لتأمين عملية نقل أوراق امتحانات الثانوية العامة 2020 إلى لجان الامتحان منعًا لتسريبها.





وقال المصدر لـ "صدى البلد": لقد تم وضع كراسات امتحانات الثانوية العامة 2020 داخل صناديق معدنية محكمة الإغلاق، وتم وضع الصناديق فى مراكز توزيع الأسئلة، ويتم تأمينها من قبل حراسة من الأمن الإدارى للوزارة والمديريات إلى جانب حراسة الشرطة.





وأضاف المصدر: كل صندوق من الصناديق المعدنية المجهزة لنقل امتحانات الثانوية العامة هذا العام، ستكون مغلقة بـ2 قفل، أحدهما قفل رقمي.





وأوضح المصدر أن هناك مادة بكل صندوق، ويوجد مع كل صندوق ظرفًا خاصًا به التعليمات الخاصة بفتح الصندوق، والرقم الخاص بفتحه، ويفتح فى موعده.





وأشار المصدر إلى أن الصندوق نفسه يكون مرقمًا من الخارج، ورقمه مرتبط بكلمة سر التي تم توزيعها على رئيس كل لجنة امتحانية.





وأوضح المصدر ، أنه يتم استخدام هذه الصناديق عن طريق وضع الأسئلة بداخلها بعد تظريفها فى مظاريف ورق وبلاستيكية لتحقيق أكبر قدر من التأمين للأسئلة والحفاظ على سريتها الكاملة ويتم فتحها داخل اللجنة بمعرفة رئيس لجنة السير.



