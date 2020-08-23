ثروت الخرباوي: دولة قطر سرطان ينتشر في المنطقة.. فيديو

قال ثروت الخرباوي، المفكر والخبير السياسي، إنه يجب أن يعاد تقييم ثورات الربيع العربي، حتى نعلم هل هناك أزرع خفية استخدمت لتحريك الجماهير في هذة الثورات أو لا.



وأضاف خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن قطر تعد سرطان في المنطقة العربية، مشدد على ضرورة القضاء على هذا السرطان واستئصال.



كما شدد على وجود توأمة ما بين جهازي المخابرات الأمريكية والبريطانية، وحيث تم اختراق البيت الأبيض وعدد من المؤسسات الفكرية الأمريكية، وذلك من أجل تحقق مصلحتهم.



ومن جانبه أوضح خالد عكاشة، أن قطر وتركيا يتحركون سويا لدعم مشروع جماعة الإخوان الإرهابية.