فى 24 ساعة.. مجلس الدولة ينهى طعون انتخابات الشيوخ ويحيل 21منازعة للنقض

قضت المحكمة الإدارية العليا ، برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، بعدم الاختصاص بنظر ٢١ طعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والخاصة بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ ، وقررت المحكمة إحالة الطعون بشكلها لمحكمة النقض للفصل في موضوعها .





كما قضت بترك المدعي الخصومة في احد الطعون، فيما قضت بعدم قبول ٣ طعون شكلًا ، ليصبح عدد الطعون التى نظرتها المحكمة الإدارية العليا ٢٥ طعن ، تلقتهم قلم كتاب المحكمة يومى الخميس والجمعة ، وحُدد أخر ميعاد يوم الجمعة لإيداع الطعون .



