اليوم.. الحكم على متهمين في إعادة محاكمتهم بـ أحداث عنف الظاهر

تنطق اليوم الأثنين الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، بحكمها في إعادة إجراءات محاكمة متهمين اثنين بالتورط في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف الظاهر".
وتعقد الجلسة بعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، ود. على عمارة وأمانة سر محمد.
وأسندت النيابة العامة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم عدة تهم، منها الاشتراك في تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، والقتل العمد لمواطنين.