اليوم.. الحكم على متهمين في إعادة محاكمتهم بـ أحداث عنف الظاهر

تنطق اليوم الأثنين الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، بحكمها في إعادة إجراءات محاكمة متهمين اثنين بالتورط في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف الظاهر".





وتعقد الجلسة بعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، ود. على عمارة وأمانة سر محمد.



