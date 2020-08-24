الجيش الليبي: تركيا وحكومة الوفاق قررتا شن هجوم على سرت.. وبرلمانيون: لا أمان مع أردوغان.. ويؤكدون: لا تهاون فى حماية الحدود المصرية

- خارجية النواب عن أنباء الهجوم على سرت:لكل فعل رد فعل
- بعد أنباء الهجوم على سرت.. دفاع النواب تطالب بتسليم السلطة للبرلمان الليبى
- برلمانية: أردوغان ينصب فخ للسيطرة على البترول في المتوسط
قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، اجتمع اليوم بقيادات من حكومة الوفاق، واتخذوا قرار شن هجوم على مدينة سرت.
وأكد "المسماري"، في مؤتمر صحفي، أنه خلال الساعات الماضية تم رصد فرقاطتين وسفينتين تركيتين تتقدم نحو سواحل سرت، بوضع هجومي.
وأشار المتحدث باسم الجيش الليبي، إلى استمرار نقل المعدات لاستهداف الجيش الوطني في سرت، مشددا على وجود تحركات مشبوهة لميليشيات ومرتزقة تركيا وحكومة الوفاق منذ يوم الجمعة الماضي.
وأوضح "المسماري"، أن مبادرة حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج بوقف إطلاق النار "للتسويق الإعلامي فقط".
وأضاف في مؤتمر صحفي أن مبادرة السراج تأتى ذرا للرماد في العيون وللتضليل، مؤكدا أنها "كتبت في عاصمة أخرى".
وحول هذا الامر، أكد عدد من اعضاء مجلس النواب، أنه فى حال إصدار قرار الهجوم على مدينة سرت من جانب حكومة الوفاق المدعوم من تركيا لن يمر مر الكرام وسوف يؤخذ في عين الاعتبار.
قال يحيى الكدوانى عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن مصر والجيش الوطنى الليبى لن يقفوا مكتوفى الايدى حال إصدار قرار شن هجوم على مدينة سرت.
وأكد "الكدوانى" لـ"صدى البلد"،أن فى حال إصدار قرار الهجوم على مدينة سرت من جانب حكومة الوفاق المدعوم من تركيا لن يمر مر الكرام وسوف يؤخذ في عين الاعتبار.
كما أكد النائب، أن تركيا لها مصالح مدفوعة من قوى كبرى لتنفيذ مخطط غاشم تم بأسلوب لا تردد فيه وذلك يظهر جليا من خلال أسلوبها وتورطها فى الساحة الليبية، لافتًا الى أن هناك اتفاق تسليم حدود بحرية مع ليبيا لنهب ثروات النفط الموجودة حتى تكون نوع من أنواع التعويض عن الخسائر الكثيرة لدى تركيا.
وتابع النائب حديثه:" الاقتصاد التركى محمل باعباء مالية كبيرة ويريد تعويضها من خلال استمرار الوضع الليبي واستمرار حكومة الوفاق التى انتهت صلاحيتها بمرور عام بسبب عدم التزامها بأي من الاتفاقيات والمبادرات التى تقوم بالاعلان عنها سابقا وفى الوقت الراهن وينبغى تسليم السلطة لمجلس النواب الليبى الشرعى".
وأوضح عضو لجنة الدفاع بالبرلمان، أن هناك مؤامرة كبيرة مستمرة بعد انتصار مصر فى 73 الغرض منها تفكيك وتقسيم المنطقة العربية بقيادة العناصر الارهابية والدول الداعمة للإرهاب من تركيا وقطر وغيرها.
ومن جانبها، عقبت غادة عجمى عضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، على تصريحات المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطنى الليبى بشأن اجتمع اليوم بقيادات من حكومة الوفاق، واتخذوا قرار شن هجوم على مدينة سرت، قائلة:" لا امان مع أردوغان".
وقالت "عجمى" لـ"صدى البلد"، إن هذه التصرفات ليست بغريبة على اردوغان فهذا مايسعى إليه دائما فاليبيا وحدود مصر بالنسبة لأردوغان هي البترول والغاز وحدود مصر هى أطماع عثمانية لا يستطيع التخلى عنها، وتابعت النائبة حديثها:" لا تهاون فى حماية الحدود المصرية ولكل فعل رد فعل".
وأشارت عضو مجلس النواب، الى ضرورة أن يكون الجيش الليبي على أهبة الاستعداد فى اى وقت وان يتخذ العالم أجمع موقف ضد أردوغان وما يقوم بتصديره من ارهاب فى جميع الدول من خلال اتخاذ موقف دولي قوي حيال ذلك.
كما، قالت سامية رفلة عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن مايقوم به أردوغان وحكومة الوفاق المدعومة من تركيا الان بشأن اتخاذ قرارات شن هجوم على مدينة سرت ما هو إلا فخ للسيطرة على البترول.
وأكدت "رفلة" لـ"صدى البلد"، أن اردوغان واعوانه نواياهم واضحة من البداية وأهدافهم معروفة وحال دخولهم سرت والجفرة ذلك يؤكد اسلوبهم فى عمل افخاخ الجيش الوطنى الليبى للسيطرة على النفط في هذه المنطقة.
وتابعت النائبة حديثها:" الجيش الوطنى الليبى جاهز للرد عليهم حال دخولهم واستخدام المليشيات الارهابية من جانب اردوغان يؤكد مؤامرة للسيطرة على منطقة الشرق الأوسط".