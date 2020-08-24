AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

اليوم.. استكمال محاكمة 6 متهمين بالاتجار في البشر ببولاق الدكرور

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
Advertisements
ندى حمودة - أحمد مهدي
تستكمل اليوم الأثنين محكمة جنايات الجيزة، محاكمة 6 متهمين في في القضية رقم 26984 لسنة 2019 جنايات بولاق الدكرور.

كانت نيابة جنوب الجيزة الكلية، قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت لهم تهمة «الاتجار في البشر».

المتهمون هم: "علي. ع" وشهرته "بنداري"، فكهاني، و"محمود. أ" وشهرته "عقابية"، عامل، و"محمد. ش"، عامل، و"رفعت. ي"، سائق، و"محمد. س" عامل، و"هشام. ج"، وشهرته "المنياوي" عامل.

وتبين أن المتهمين أسسوا ونظموا وأداروا جماعية إجرامية منظمة للاتجار بالبشر بأن تعاملوا بالاستخدام والإيواء والاستقبال في أشخاص طبيعين هم الأطفال المجني عليهم كل من "عبد الناصر سيد"، "أحمد مجاهد"، "سعد صلاح"، "فارس طارق"، "حسين سعد"، "شعبان خليفة"، "صالح حسن"، و"سالم إبراهيم"، مستغلين ضعفهم وحاجتهم لمأوى يقيمون به، بقصد استغلالهم جنسيًا وفي التسول كون المجني عليهم لم يبغلوا من العمر ثمانية عشر سنة ميلادية كاملة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

22 أغسطس.. محاكمة عصابة بولاق الدكرور للتسول بالأطفال

محاكمة 6 متهمين بالاتجار فى البشر ببولاق الدكرور.. اليوم

محاكمات اليوم| إعادة محاكمة 4 متهمين لاشتراكهم في أحداث عنف عابدين ..و6 متهمين بالاتجار فى البشر ببولاق الدكرور..و12 متهما باختطاف طفل وطلب فدية

تأجيل محاكمة 6 متهمين بالاتجار في البشر ببولاق الدكرور

المحاكم اليوم .. المؤبد لرجل أعمال وموظفة في بنك لاستيلائهما على مليار جنيه .. 12 سبتمبر.. الحكم في دعوى منع صحفية سودانية من دخول مصر

ترشيحاتنا

أصاب جنودا في حرب الخليج.. طبيب يكشف خطورة مرض مؤمن زكريا ..فيديو

احذرها.. 5 عادات خاطئة تدمر هاتفك

محمد الباز: الطالب أحمد عمر استخدم الميديا لابتزاز جامعة كفر الشيخ

أمير مرتضى يكشف سبب انتشار خبر خناقة ساسي وحازم إمام قبل لقاء القمة ..فيديو

أسرار قراءة آية الكرسي قبل النوم

بإطلالة جريئة وتاتو.. ميرهان حسين تنشر صور لها داخل حمام السباحة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة تقشعر لها الأبدان.. ملاكم أمريكي شهير يفترش مقهى لأداء الصلاة برفقة زملائه.. فيديو

بمكر ودهاء.. شاهد نمس جائع يقبض على رقبة أفعى كوبرا.. فيديو

جثث على الطاولات.. ميليشيات الحوثي تقتحم مطعما يمنيا بالأسلحة والرشاشات ..فيديو