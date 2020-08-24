اليوم.. استكمال محاكمة 6 متهمين بالاتجار في البشر ببولاق الدكرور

تستكمل اليوم الأثنين محكمة جنايات الجيزة، محاكمة 6 متهمين في في القضية رقم 26984 لسنة 2019 جنايات بولاق الدكرور.





كانت نيابة جنوب الجيزة الكلية، قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت لهم تهمة «الاتجار في البشر».





المتهمون هم: "علي. ع" وشهرته "بنداري"، فكهاني، و"محمود. أ" وشهرته "عقابية"، عامل، و"محمد. ش"، عامل، و"رفعت. ي"، سائق، و"محمد. س" عامل، و"هشام. ج"، وشهرته "المنياوي" عامل.



