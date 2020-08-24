بعد تتويج البايرن بطلا لدوري أبطال أوروبا.. إبراهيم عبد الجواد: الماكينات الألمانية مبتهرجش

علق الإعلامي إبراهيم عبد الجواد على تتويج بايرن ميونخ بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخة بعد الفوز على فريق باريس سان جيرمان بهدف مقابل لاشيء.





وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا "‏المكن الالماني مش بيهرج يا جدعان ... الناس دي مسقطة نقلتين وجايبين اخر دواسة البنزين و داسوا كل اللي ف وشهم ‎#بايرن_ميونخ ‎#دوري_أبطال_أوروبا".





فاز نادي بايرن ميونخ الألماني ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، بعد فوزه على نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف نظيف في المباراة النهائية.













وسجل كومان الهدف الأول لبايرن ميونخ برأسية رائعة في الدفذقيقة 59, بعد تلقيه كرة عرضية من زميله كيميتش في اليمين