اليوم.. الاقتصادية تستكمل محاكمة محسن السكري بتهمة غسيل الأموال

تستكمل اليوم الاثنين المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، برئاسة المستشار بدر السبكى، محاكمة محسن السكري بتهمة غسيل الأموال.





كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار علي الهواري وعضوية المستشارين اشرف العشماوي وخالد الشلقامي احالت القضية الي المحكمة الاقتصادية للاختصاص.



