AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

استكمال أعمال تطوير 20 كم من طريق القاهرة - أسيوط الغربى

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد مهدي - مصطفى الرماح
أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن البدء فى أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق القاهرة - أسيوط الصحراوى الغربى الرئيسى ضمن المرحلة الثالثة من المشروع القومى للطرق (القطاع الثانى بطول 20 كم).

وإتخذت الإدارة العامة للمرور الإجراءات اللازمة بتعيين الخدمات المرورية لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، حيث سيتم تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق فى المسافة من الكيلو 23 وحتى الكيلو 45 وتحويل الحركة المرورية إلى طريق الخدمة فى الإتجاه القادم من القاهرة إتجاه أسيوط، ثم العودة مرة أخرى إلى الطريق الرئيسى عقب تجاوز منطقة الأعمال.

وتستمر مدة التنفيذ شهرين يوميًا من الساعة 7 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءً وتنتهي 21 أكتوبر 2020.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لمدة شهر.. تعديلات مرورية على الطريق الدائري من محور 26 يوليو حتى المريوطية

لمتابعة تنفيذ المشروع القومي للطرق.. وزير النقل يعقد اجتماعًا مع قيادات الطرق والكباري

حالة الطريق الدائري الآن.. نشرة مرور المحاور والطرق الصحراوية

خدمات مرورية بمحيط أعمال رفع كفاءة الطريق الدائري

استمرار عمليات رفع كفاءة الطريق الدائري من محور 26 يوليو لـ المريوطية

لمدة شهرين.. بدء أعمال تطوير 20 كم من طريق القاهرة-أسيوط الغربى

ترشيحاتنا

هشام حنفي ينفجر: لا أعرف دور لجنة التخطيط بالأهلي.. فيديو

أكبر تخفيض على سماعات AirPods Pro اللاسلكية من آبل.. تفاصيل

بعد تتويج كوتينيو.. هل يدفع برشلونة 5 ملايين يورو لصالح ليفربول؟

مطلوب للعدالة.. معانقة الغرباء في متجر تضع الكلابشات في يد رجل

مساعد رئاسي بـ كوريا الشمالية: بلادنا على وشك الانهيار بعد دخول الزعيم كيم جونج أون في غيبوبة

كيف تتغلب على النقطة العمياء أثناء القيادة؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني الناظر لـ صدى البلد: لا وجود لـ موجة ثانية من كورونا.. والأولى لم تنتهِ بعد

جت الحزينة تفرح.. رصاصة تخترق صدر عريس ليلة زفافه وتصرف غريب من العروس

في حادث تحطم أليم.. الموت يخطف طفلة جميلة من بين عائلتها.. صور