أحمد موسى: أردوغان حرّك بوارج تجاه سرت.. ومتوقع عمليات عسكرية خلال ساعات

عرض الإعلامي أحمد موسى فيديو تظهر فيه ميليشات تابعة للسراج تطلق الرصاص على المتظاهرين الليبيين في طرابلس وغربها.









وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الميليشيات استخدمت الجرينوف لاعتقال عشرات الأشخاص، في محاولة منهم لعدم إنجاح أي عملية للسلام لصالح الشعب الليبي .









وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن أردوغان بدأ يحرك بوارج عسكرية ناحية سرت، ويريد إفساد أي محاولة للسلام في ليبيا.









ولفت موسى إلى أن أردوغان يريد إفساد الاتفاق الذي تم بين عقيلة صالح وفائز السراج، مشيرا إلى أن البعثة الأممية في ليبيا تطالب بإطلاق سراح المعتقلين الليبيين عند الميليشيات التابعة لأردوغان.









وأوضح موسى أن اللواء أحمد المسماري تحدث عن احتمالية وجود عمليات عسكرية خلال الساعات المقبلة.