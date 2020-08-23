AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد موسى: أردوغان حرّك بوارج تجاه سرت.. ومتوقع عمليات عسكرية خلال ساعات

الأحد 23/أغسطس/2020 - 11:57 م
أحمد موسى
أحمد موسى
Advertisements
حمزة شعيب
عرض الإعلامي أحمد موسى فيديو تظهر فيه ميليشات تابعة للسراج تطلق الرصاص على المتظاهرين الليبيين في طرابلس وغربها.


وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الميليشيات استخدمت الجرينوف لاعتقال عشرات الأشخاص، في محاولة منهم  لعدم إنجاح أي عملية للسلام  لصالح الشعب الليبي .


وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن أردوغان بدأ يحرك بوارج عسكرية ناحية سرت، ويريد إفساد أي محاولة للسلام في ليبيا.


ولفت موسى إلى أن أردوغان يريد إفساد الاتفاق الذي تم بين عقيلة صالح وفائز السراج، مشيرا إلى أن البعثة الأممية في ليبيا تطالب بإطلاق سراح المعتقلين الليبيين عند الميليشيات التابعة لأردوغان.


وأوضح موسى أن اللواء أحمد المسماري تحدث عن احتمالية وجود عمليات عسكرية خلال الساعات المقبلة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المسماري: تحديد مكان تصوير فيديو تعذيب المصريين في ليبيا.. ونعتذر لأشقائنا.. ونتحكم في إدارة المعركة ضد ميليشيا أردوغان

الأمم المتحدة: احتجاز مصريين في ليبيا انتهاك للقانون الدولي ونطالب بتحقيق فوري

أحمد موسى يكتب «أردوغان يشكل خطرا على العالم»

سادات.. شركة تابعة للمخابرات التركية تبرم صفقة مع إخواني ليبي لتدريب ميليشات الوفاق

الجيش الليبي يستهدف 12 آلية عسكرية للميليشيات حاولت الاقتراب من الجفرة.. فيديو

البرلمان الليبي يمنح الجيش المصري الحق في التدخل لحماية الأمن القومي

ترشيحاتنا

تنفيذا لتعليمات الرئيس السيسي.. وزير الأوقاف يصدر قرارا تاريخيا للحفاظ على مال الوقف

السيطرة على حريق داخل مدرسة بجوار وحدة مرور عين الصيرة ..صور

فضل صيام يوم تاسوعاء وعاشوراء.. 9 أسباب تجعلك حريصا على صومهما

شاهد.. تعليق نبيل الحلفاوي على فرصة مروان محسن في لقاء القمة

سيف زاهر: الزمالك يفاوض رمضان صبحي.. ومرتضى منصور أعاد الأمجاد للقلعة

أول طبيب معالج لـ مؤمن زكريا يكشف تطورات حالته الصحية ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

14 طعاما تنظف كبدك من السموم

في حمام السباحة.. شاهد| جلسة تصوير جريئة لـ سمية الخشاب

بالأصفر الهادئ.. كارمن سليمان تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة