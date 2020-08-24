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رياضة

مدير أعمال عبدالشافي: اللاعب رحّب بزيارة وليد سليمان ‏

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 12:18 ص
صدى البلد
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حسام الحارتي
أكد محمد رضا، مدير أعمال محمد عبدالشافي، نجم فريق نادي الزمالك، على ‏نجاح العملية الجراحية التي أجراها اللاعب بعد تعرضه لكسر في ‏الترقوة في لقاء القمة.‏

واضاف في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، الذي يقدمه "طارق يحيي"، على ‏شاشة  "الزمالك":" وليد سليمان قام بالاتصال بنا وعبدالشافي رحّب ‏بزيارة لاعب الأهلي".‏
وواصل:" عبدالشافي لاعب خلوق ويمتلك الروح الرياضية بالاضافة إلى ‏إن قلبه أبيض وينسى الاساءة سريعًا".‏

وأنهى تصريحاته:"عبدالشافي سأل الجميع عن نتيجة المباراة بعد استفاقته ‏أمس وكان شغوفًا بمعرفة ما حدث في نهاية المواجهة". ‏
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