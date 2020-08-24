مدير أعمال عبدالشافي: اللاعب رحّب بزيارة وليد سليمان ‏

أكد محمد رضا، مدير أعمال محمد عبدالشافي ، نجم فريق نادي الزمالك، على ‏نجاح العملية الجراحية التي أجراها اللاعب بعد تعرضه لكسر في ‏الترقوة في لقاء القمة.‏





واضاف في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، الذي يقدمه "طارق يحيي"، على ‏شاشة "الزمالك":" وليد سليمان قام بالاتصال بنا وعبدالشافي رحّب ‏بزيارة لاعب الأهلي".‏

وواصل:" عبدالشافي لاعب خلوق ويمتلك الروح الرياضية بالاضافة إلى ‏إن قلبه أبيض وينسى الاساءة سريعًا".‏





وأنهى تصريحاته:"عبدالشافي سأل الجميع عن نتيجة المباراة بعد استفاقته ‏أمس وكان شغوفًا بمعرفة ما حدث في نهاية المواجهة". ‏