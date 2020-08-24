مدير أعمال عبدالشافي: اللاعب رحّب بزيارة وليد سليمان ‏

أكد محمد رضا، مدير أعمال محمد عبدالشافي، نجم فريق نادي الزمالك، على نجاح العملية الجراحية التي أجراها اللاعب بعد تعرضه لكسر في الترقوة في لقاء القمة.
واضاف في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، الذي يقدمه "طارق يحيي"، على شاشة "الزمالك":" وليد سليمان قام بالاتصال بنا وعبدالشافي رحّب بزيارة لاعب الأهلي".
وواصل:" عبدالشافي لاعب خلوق ويمتلك الروح الرياضية بالاضافة إلى إن قلبه أبيض وينسى الاساءة سريعًا".
وأنهى تصريحاته:"عبدالشافي سأل الجميع عن نتيجة المباراة بعد استفاقته أمس وكان شغوفًا بمعرفة ما حدث في نهاية المواجهة".